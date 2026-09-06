پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آران و بیدگل

سرهنگ قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد و پایش فعالیت صفحات مجازی مرتبط با واحدهای صنفی، شش صفحه متخلف شناسایی و موضوع در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، واحدهای صنفی مربوطه پلمب و از متصدیان آنها تعهد کتبی اخذ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط از سوی متصدیان واحدهای صنفی گفت: این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و واحدهای صنفی باید از انتشار محتواهای نامتعارف و مغایر با هنجارهای اجتماعی در فضای مجازی خودداری کنند.