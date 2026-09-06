  1. استانها
  2. اصفهان
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آران و بیدگل

پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در آران و بیدگل

کاشان - فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از شناسایی و پلمب شش واحد صنفی به دلیل انتشار محتوای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در صفحات مجازی مرتبط با این واحدها خبر داد.

سرهنگ قدرت الله صالحان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصد و پایش فعالیت صفحات مجازی مرتبط با واحدهای صنفی، شش صفحه متخلف شناسایی و موضوع در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام هماهنگی‌های قضایی، واحدهای صنفی مربوطه پلمب و از متصدیان آنها تعهد کتبی اخذ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و ضوابط از سوی متصدیان واحدهای صنفی گفت: این اقدام در راستای پیشگیری و صیانت از عفت عمومی انجام شده و واحدهای صنفی باید از انتشار محتواهای نامتعارف و مغایر با هنجارهای اجتماعی در فضای مجازی خودداری کنند.

کد مطلب 6939190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها