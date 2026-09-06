لاشه ۲ گراز وحشی در خودروی سواری در دیواندره کشف شد

عثمان علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های مشترک نیروهای حفاظت محیط زیست و انتظامی دیواندره در راستای مقابله با تخلفات حوزه حیات وحش ادامه دارد و در یکی از این گشت‌ها، یک مورد حمل لاشه حیوانات وحشی شناسایی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره بیان کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست و فرماندهی انتظامی شهرستان در جریان گشت شبانه به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و پس از توقف خودرو، آن را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده، لاشه ۲ رأس گراز وحشی کشف و ضبط شد.

ارجاع پرونده به دستگاه قضایی

وی ادامه داد: پرونده فرد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح شهرستان دیواندره تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دیواندره گفت: با دستور مقام قضایی، لاشه‌های کشف‌شده به کوره لاشه‌سوز کشتارگاه دام شهرداری دیواندره منتقل و معدوم شدند.