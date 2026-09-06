ادعای سنتکام: مسیر ۹۲ کشتی را در جریان محاصره دریایی ایران تغییر دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد که از زمان ازسرگیری محاصره دریایی ایران، نیروهای آمریکایی مسیر ۹۲ کشتی تجاری را تغییر داده، ۳ کشتی را از حرکت بازداشته و ۲ کشتی دیگر را بازرسی کردهاند.
آمریکا مدعی است که هدف این عملیات جلوگیری از انتقال محمولههای مرتبط با ایران و اعمال محدودیت بر تردد دریایی در اطراف آبهای ایران است. سنتکام پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی دهها کشتی تجاری را برای رعایت محدودیتهای محاصره دریایی مجبور به تغییر مسیر کردهاند.
این اقدامات در شرایطی انجام میشود که تنگه هرمز به یکی از اصلیترین کانونهای رویارویی آمریکا و ایران تبدیل شده و اختلال در تردد کشتیها، نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی و عرضه جهانی انرژی را افزایش داده است.
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