ثبت رکورد تاریخی تولید گندم در کشور با تولید ۱۴.۱ میلیون تن

به گزارش خبرنگار مهر، مجید آنجفی ظهر یکشنبه در سی‌ودومین گردهمایی سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که در دانشگاه مراغه برگزار شد، با اشاره به شرایط دشوار بخش کشاورزی در سال گذشته اظهار کرد: با وجود خشکسالی، پراکنش نامناسب بارش‌ها، مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و شرایط ناشی از جنگ، با تلاش و هم‌افزایی کشاورزان، محققان، کارشناسان و مدیران، تولیدات زراعی و باغی کشور در مجموع ۷ میلیون تن افزایش یافت.

وی با قدردانی از تلاش مؤسسه‌های تحقیقاتی افزود: دستاوردهای مؤسسه‌های تحقیقاتی منشأ خیر و اثر برای کشور بوده و نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی، ارتقای بهره‌وری و اقتدار بخش کشاورزی دارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته از نظر شرایط اقلیمی و اقتصادی، سالی پیچیده و دشوار برای بخش کشاورزی بود، ادامه داد: خشکسالی و پراکنش نامناسب بارش‌ها در کنار مسائل اقتصادی، تحریم‌ها و اتفاقات ناشی از جنگ، محدودیت‌های جدی برای تولید ایجاد کرد، اما با وجود این شرایط، اجازه ندادیم کشور با بحران غذایی مواجه شود.

آنجفی گفت: در سال گذشته حدود ۱۰ هزار کارشناس در کنار محققان، مدیران و مسئولان و البته کشاورزان تلاش کردند و حاصل این تلاش مشترک، افزایش حدود ۷ میلیون تنی تولیدات زراعی و باغی کشور بود.

وی این افزایش تولید را بیش از هر چیز نشان‌دهنده ظرفیت تولیدکنندگان و نتیجه ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی دانست.

رکورد تاریخی تولید گندم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در تولید محصولات اساسی اظهار کرد: روندهای موجود نشان می‌دهد بهره‌وری و افزایش تولید در بخش کشاورزی روندی صعودی دارد و در تولید گندم نیز با ثبت ۱۴.۱ میلیون تن، شاهد یک رکورد تاریخی در کشور بودیم.

وی درباره پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: قرار است حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات اختصاص یابد که با احتساب این رقم، حدود ۷۵ درصد مطالبات پرداخت خواهد شد و تسریع در پرداخت بدهی‌های گندمکاران در دستور کار قرار دارد.

آنجفی با بیان اینکه اکنون ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: تنها ۱۵ درصد نیاز غذایی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور تأکید کرد: باید از قطره‌قطره آب موجود به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی افزود: در محصول گندم، محور برنامه‌ها به سمت پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت حرکت کرده است.

آنجفی توسعه و ترویج محصولات تولیدی در دیمزارها را از اولویت‌های بخش کشاورزی دانست و گفت: برای حفظ تولید باید به شکل جدی به پایداری تولید در دیمزارها توجه کنیم.

وی ادامه داد: در استان‌هایی که این طرح با جدیت دنبال شده است، کشاورزان با استفاده از آخرین یافته‌های تحقیقاتی و بهره‌گیری از ادوات و فناوری‌های جدید، شیوه‌های نوین کشاورزی را به کار گرفته‌اند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: طرح پایداری تولید نباید تنها به گندم محدود شود و باید برای توسعه تولید حبوبات، گیاهان دارویی و سایر محصولات متناسب با ظرفیت دیمزارها نیز برنامه‌ریزی کنیم.

هدف‌گذاری تولید ۶۰۰ هزار تن دانه روغنی

آنجفی همچنین از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید دانه‌های روغنی خبر داد و اظهار کرد: هدف‌گذاری جدی برای افزایش تولید این محصولات انجام شده و پیش‌بینی می‌شود تولید دانه‌های روغنی به ۶۰۰ هزار تن برسد.

وی افزود: در حال حاضر تولید سالانه دانه‌های روغنی حدود ۳۵۰ هزار تن است و افزایش این میزان در دستور کار بخش کشاورزی قرار دارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی بخش کشاورزی گفت: در تلاش هستیم بودجه سال آینده را تثبیت کرده و منابع اثربخشی را به بخش کشاورزی تزریق کنیم.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری بسیار جدی برای تأمین اعتبارات پایدار انجام شده است تا بتوانیم برنامه‌های افزایش بهره‌وری و پایداری تولید را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.

آنجفی با قدردانی از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در شرایط دشوار کشور گفت: در شرایط جنگ نابرابری که پشت سر گذاشتیم، تولیدکنندگان بخش کشاورزی با وجود افزایش هزینه‌های تولید و فشارهای اقتصادی، اجازه ندادند کشور با کمبود محصولات غذایی مواجه شود.

وی افزود: تولیدکننده در چنین شرایطی بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مظلوم واقع می‌شود، چرا که هزینه‌های تولید او افزایش پیدا می‌کند؛ با این حال، در سایه وحدت و همدلی، عملکرد محققان، مدیران، کارشناسان و کشاورزان موجب شد در سال گذشته با نوسان جدی در تولید مواجه نشویم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: همه باید با اقتدار و انگیزه پای کار کشور باشیم و از امنیت غذایی کشور مراقبت کنیم. با تداوم این همدلی و تلاش، در آینده نیز از بحران‌ها با سربلندی عبور خواهیم کرد.

چشم‌انداز روشن برای سال زراعی جدید

وی در پایان با اشاره به آغاز سال زراعی جدید گفت: برای حوزه دیم کشور چشم‌انداز روشنی ترسیم شده و برای سال زراعی جدید نیز تأمین و تدارک نهاده‌ها در دستور کار قرار دارد.

آنجفی افزود: در زمینه کودهای مورد نیاز از جمله اوره و پتاس، برنامه‌ریزی برای توزیع حجم مناسبی از نهاده‌ها انجام شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: به لطف خدا و با توجه ویژه به بخش کشاورزی، سال زراعی جدید را با شرایطی مناسب آغاز کنیم و با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و تکنیک‌هایی که محققان مؤسسه‌های تحقیقاتی ارائه می‌کنند، شاهد افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در کشور باشیم.