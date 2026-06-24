به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش پس از تساوی ارزشمند تیم ملی غنا مقابل انگلیس در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و گفت: به شدت به بازیکنانم افتخار می‌کنم؛ نه فقط به خاطر نتیجه، بلکه به خاطر جنگندگی، نظم تاکتیکی و پایبندی کامل آنها به برنامه‌ای که برای این مسابقه طراحی کرده بودیم.



سرمربی ۷۳ ساله غنا که برای پنجمین بار حضور در جام جهانی را به عنوان سرمربی تجربه می‌کند، افزود: وقتی باید دفاع کنی، دفاع می‌کنی. من نمی‌توانم سامبا بازی کنم وقتی حریف راک‌اندرول بازی می‌کند. فوتبال همین است. هدف ما این بود که نیمه اول را به شکلی تمام کنیم که بازیکنان انگلیس احساس ناامیدی کنند و هیچ راهی برای عبور از ساختار دفاعی ما پیدا نکنند.



کی‌روش که تجربه‌های متعددی در جام جهانی دارد، این بار توانست برابر یکی از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان به نتیجه مطلوب برسد. این در حالی است که او در جام جهانی ۲۰۲۲ هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت و در نخستین دیدار مرحله گروهی برابر انگلیس با شکست ۶ بر ۲ روبه‌رو شد؛ شکستی که همچنان سنگین‌ترین باخت تاریخ فوتبال ایران در ادوار جام جهانی محسوب می‌شود.



سرمربی تیم ملی غنا درباره روند مسابقه مقابل انگلیس نیز گفت: در نیمه دوم شرایط تقریباً مشابه بود. ما می‌دانستیم که آنها فشار بیشتری وارد خواهند کرد اما بازیکنانم تمرکز خود را حفظ کردند. مهم‌ترین هدف ما در این مرحله نزدیک شدن به صعود بود و در این مسیر گام مهمی برداشتیم.



او درباره شانس تیمش برای حضور در مرحله حذفی افزود: بازیکنان من همیشه باور داشتند که می‌توانیم مقابل چنین تیم بزرگی نتیجه بگیریم. به نظر من انگلیس همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی جام جهانی است اما این نتیجه نیز برای ما یک دستاورد مهم محسوب می‌شود.



کی‌روش همچنین درباره درگیری لفظی خود با جود بلینگام در بین دو نیمه توضیح داد: هدف من فقط این بود که به او بگویم آرام‌تر باشد. تکلی که انجام داد می‌توانست کارت زرد دوم را برایش به همراه داشته باشد. او واکنش مناسبی نشان نداد و چند کلمه نامناسب به زبان آورد و از همان‌جا بحث آغاز شد.



سرمربی غنا در پایان گفت: وقتی بازیکنان انگلیس به رختکن رفتند، می‌دانستند که راهی برای شکست دادن ما پیدا نکرده‌اند. همین موضوع به تیم ما اعتمادبه‌نفس بیشتری داد. ما هم فرصت گلزنی داشتیم و آنها نیز موقعیت‌هایی خلق کردند. در مجموع فکر می‌کنم تساوی نتیجه‌ای عادلانه برای هر دو تیم بود.