سوئیس با عبور از کانادا صدرنشین شد/ صعود میزبان و یاکین به مرحله حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال سوئیس و کانادا از ساعت ۲۲:۳۰ شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور و از گروه B رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت رامون آباتی برگزار شد که در نهایت با پیروزی ۲ بر یک سوئیس به پایان رسید.

روبن وارگاس (۴۶) و مانزامبی (۵۷) برای سوئیس و جاناتان دیوید (۷۶) برای کانادا گلزنی کردند.

ورزشگاه مملو از تماشاگران کانادایی بود و هواداران میزبان با شور و هیجان فراوان تیم خود را تشویق می‌کردند، اما این سوئیس بود که از همان دقایق ابتدایی با برنامه‌ای مشخص و مالکانه وارد زمین شد. شاگردان مورات یاکین با گردش سریع توپ و استفاده از فضاهای کناری چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفتند، اما بی‌دقتی مهاجمان و واکنش‌های مناسب خط دفاعی کانادا باعث شد نیمه نخست بدون گل خاتمه پیدا کند.

با آغاز نیمه دوم، سوئیسی‌ها خیلی زود قفل دروازه میزبان را شکستند. در دقیقه ۴۶، نخستین حمله جدی این تیم از سمت راست شکل گرفت و ارسال کوتاه مانزامبی با ضربه دقیق وارگاس همراه شد تا توپ درون دروازه کانادا جای بگیرد و سوئیس یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل نیز برتری سوئیس ادامه داشت و این تیم با حفظ مالکیت توپ اجازه واکنش سریع به کانادا نداد. در دقیقه ۵۷ بریل امبولو با یک پاس عمقی و دقیق، مانزامبی را در موقعیت گل قرار داد تا این بازیکن با ضربه‌ای حساب‌شده گل دوم سوئیس را به ثمر برساند و سکوت را بر ورزشگاه ونکوور حاکم کند.

در ادامه جسی مارش سرمربی کانادا، با تغییر سیستم بازی و اضافه کردن مهاجمان بیشتر به خط حمله تلاش کرد جریان مسابقه را تغییر دهد. این تصمیم در دقیقه ۷۶ نتیجه داد؛ جاکوب شافلبرگ با پاسی دقیق، جاناتان دیوید را در موقعیت گل قرار داد و مهاجم گلزن کانادا توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

با وجود فشارهای میزبان در دقایق پایانی، سوئیسی‌ها با تجربه و مدیریت مناسب بازی اجازه ندادند نتیجه تغییر کند و در نهایت به پیروزی ارزشمند ۲ بر یک دست یافتند.

سوئیس با این برد هفت امتیازی شد و به عنوان تیم نخست گروه B راهی مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ شد. کانادا نیز با چهار امتیاز در جایگاه دوم جدول ایستاد و به مرحله یک سی‌ودوم نهایی صعود کرد.