شگفتی در نیوجرسی؛ اکوادور با کامبک مقابل آلمان راهی دور حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال اکوادور و آلمان در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه E شامگاه پنج‌شنبه ۴ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی و با قضاوت توری پنسو به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود اکوادور به پایان رسید.

تساوی دو تیم در نیمه اول

پیش از آغاز این دیدار، آلمان با ثبت ۱۱ پیروزی متوالی در تمامی رقابت‌ها پا به میدان گذاشته بود و در صورت کسب برد در این مسابقه، می‌توانست به طولانی‌ترین نوار پیروزی تاریخ خود یعنی ۱۲ برد پیاپی در فاصله ماه می ۱۹۷۹ تا ژوئن ۱۹۸۰ برسد. ژرمن‌ها همچنین در ۱۰ بازی مرحله گروهی جام جهانی برابر تیم‌های آمریکای جنوبی شکست‌ناپذیر بودند و با ۷ برد و ۳ تساوی، تنها پنج گل دریافت کرده بودند.

شروع بازی و گل برای آلمان

شاگردان ناگلزمن در آلمان بازی را هجومی آغاز کردند و تنها در دقیقه ۲ موفق شدند قفل دروازه اکوادور را باز کنند. در این صحنه فلوریان ویرتس با یک پاس دقیق، لروی سانه را در موقعیت گل قرار داد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد تا آلمان خیلی زود با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

با این حال گل نخست مسابقه با اعتراض شدید بازیکنان اکوادور همراه بود. آنها معتقد بودند الکساندر پاولوویچ در جریان شکل‌گیری حمله، با استوک بلند روی پدرو ویته مرتکب خطا شده است. تصاویر تلویزیونی نیز نشان می‌داد برخوردی در این صحنه رخ داده، اما تیم داوری و VAR اعتقادی به بازبینی یا مردود اعلام شدن گل نداشتند تا این صحنه خیلی زود به یکی از بحث‌برانگیزترین لحظات مسابقه تبدیل شود.

اکوادور خیلی زود به بازی برگشت

فشار اکوادور اما خیلی زود جواب داد و این تیم تنها ۶ دقیقه پس از دریافت گل نخست توانست بازی را به تساوی بکشاند. در دقیقه ۸، نیلسون آنگولو با شوتی قدرتمند که از بین پاهای مدافع آلمان عبور کرد، توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا ورزشگاه نیوجرسی منفجر شود و اکوادور نخستین گل خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر برساند.

در این صحنه مانوئل نویر، دروازه‌بان باتجربه آلمان، واکنش کندی داشت و شاید می‌توانست عملکرد بهتری از خود نشان دهد، اما در نهایت این ضربه دقیق آنگولو بود که کار را به تساوی کشاند تا بازی در همان دقایق ابتدایی با نتیجه یک بر یک دنبال شود.

پس از گل تساوی، بازی با ریتمی تند دنبال شد و هر دو تیم به دنبال ایجاد موقعیت بودند. در دقیقه ۱۲ آلمان تلاش کرد با ارسال یک پاس عرضی درون محوطه جریمه دوباره خطرساز شود، اما مدافعان اکوادور توپ را دفع کردند. در ادامه همان صحنه، اکوادور با فشار از سمت دیگر زمین نشان داد که بعد از گل تساوی با اعتماد به نفس بیشتری بازی می‌کند و برای رسیدن به گل دوم کاملاً امیدوار است.

در دقیقه ۱۸ گونزالو پلاتا یکی از خطرناک‌ترین حملات اکوادور را پایه‌گذاری کرد. او با یک حرکت ترکیبی و یک-دو در سمت راست، از بین مدافع آلمان عبور کرد و توپ را به محوطه جریمه رساند، اما این حمله در میانه محوطه توسط مدافعان آلمان قطع شد. با این حال همین صحنه نیز نشان داد که اکوادور بعد از گل تساوی، تیم برتر میدان بوده و با اعتماد به نفس بالا برای تهدید دروازه آلمان تلاش می‌کند.

در دقیقه ۳۱، اکوادور یک بار دیگر با ضدحمله‌ای سریع خط دفاع آلمان را تحت فشار قرار داد. نیلسون آنگولو از میانه میدان با سرعت به سمت دروازه آلمان حرکت کرد و انر والنسیا را نیز در کنار خود داشت، اما پاس او برای مهاجم باتجربه اکوادور کمی بلند و تند بود و همین مسئله باعث شد والنسیا نتواند در موقعیت مناسب ضربه نهایی را بزند.

فشار حملات اکوادور در ادامه هم ادامه یافت و در دقیقه ۳۴ این تیم بار دیگر با زوج انر والنسیا و نیلسون آنگولو به قلب خط دفاع آلمان زد. این دو بازیکن با حرکات سرعتی خود بار دیگر مدافعان آلمان را به دردسر انداختند و نشان دادند خط دفاعی مانشافت در این مسابقه روز کم‌اشتباهی را سپری نمی‌کند. با این حال آلمان نیز در سمت مقابل خطرناک نشان داد و جمال موسیالا توانست برای تیمش یک ضربه کرنر بگیرد تا بازی همچنان با حملات رفت و برگشتی دنبال شود.

آلمان تلاش کرد بار دیگر کنترل بازی را در دست بگیرد و در دقیقه ۴۱، تنها پنج دقیقه مانده به پایان وقت معمول نیمه اول، جمال موسیالا با یک حرکت خوب و ارسال تند و تیز به درون محوطه جریمه، زمینه‌ساز خلق موقعیت برای ژرمن‌ها شد اما توپ او در نهایت با دخالت مدافعان اکوادور دفع شد تا نتیجه بازی همچنان یک بر یک باقی بماند.

در دقایق پایانی نیمه نخست، بازی همچنان با تنش و درگیری‌های فیزیکی دنبال شد و داور نیز ناچار شد چند بار از کارت زرد خود استفاده کند. در دقیقه ۴۴، پیرو اینکاپیه مدافع اکوادور با گرفتن پیراهن لروی سانه مانع از حرکت این بازیکن شد و به همین دلیل از داور کارت زرد دریافت کرد.

کمتر از یک دقیقه بعد، این بار نوبت به الکساندر پاولوویچ از آلمان رسید که با متوقف کردن انر والنسیا مرتکب خطا شد و نامش در فهرست اخطاری‌های مسابقه قرار گرفت تا دو تیم در واپسین لحظات نیمه نخست بازی فیزیکی‌تری را به نمایش بگذارند.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۶، یولیان ناگلزمان سرمربی آلمان نخستین تغییر خود را انجام داد و الکساندر پاولوویچ را که در نیمه نخست کارت زرد گرفته بود، از زمین بیرون کشید تا آنجلو اشتیلر جای او را در ترکیب مانشافت بگیرد.

VAR به کمک اکوادور آمد

در ادامه و در دقیقه ۵۱، آلمان صاحب بهترین فرصت خود در نیمه دوم شد؛ جایی که داور مسابقه پس از برخورد جوئل اوردونیس با کای هاورتز در محوطه جریمه، یک ضربه پنالتی به سود ژرمن‌ها اعلام کرد. این تصمیم بلافاصله با اعتراض شدید بازیکنان اکوادور همراه شد و آنها با حلقه زدن دور توری پنزو، داور مسابقه، نسبت به این تصمیم واکنش نشان دادند.

با این حال، این تصمیم نهایی نبود. در دقیقه ۵۳، اتاق VAR داور را برای بازبینی صحنه فراخواند. بررسی تصاویر نشان داد هرچند برخورد اوردونیس با هاورتز در محوطه جریمه رخ داده، اما پیش از آن و در شروع همان حمله، لروی سانه با خطا روی پدرو ویته توپ را برای آلمان پس گرفته است؛ خطایی که مبنای شکل‌گیری حمله ژرمن‌ها بود.

در نهایت، داور پس از بازبینی صحنه در کنار زمین، تصمیم اولیه خود را تغییر داد و پنالتی آلمان را لغو کرد تا بازی همچنان با نتیجه یک بر یک ادامه پیدا کند. به این ترتیب، خطای سانه روی ویته به‌عنوان تخلف ابتدایی در جریان حمله آلمان تشخیص داده شد و اکوادور از یک موقعیت بسیار خطرناک علیه دروازه‌اش نجات پیدا کرد.

در ادامه نیمه دوم و پس از لغو پنالتی آلمان، بازی با تنش و حساسیت بیشتری دنبال شد. در دقیقه ۵۶، آلن فرانکو هافبک اکوادور به دلیل رفتاری اعتراضی از داور کارت زرد دریافت کرد. او پس از اعلام اوت به سود آلمان، توپ را با ضربه‌ای دور کرد تا مانع از شروع سریع بازی توسط ژرمن‌ها شود و همین رفتار باعث شد داور نامش را در فهرست اخطاری‌های مسابقه ثبت کند.

در دقیقه ۵۸، اکوادور یک بار دیگر با سرعت از میانه میدان به سمت دروازه آلمان حرکت کرد و فرصت خوبی برای ضدحمله به دست آورد، اما انر والنسیا در شرایطی که چند بازیکن زردپوش با سرعت در حال اضافه شدن به حمله بودند، تصمیم گرفت بازی را آرام کند و همین مسئله باعث از بین رفتن آهنگ حمله شد. این تصمیم با واکنش منفی هواداران اکوادور در ورزشگاه همراه شد و آنها از مهاجم باتجربه تیم‌شان انتظار داشتند با جسارت بیشتری از این فرصت استفاده کند.

نارضایتی هواداران اکوادور از این صحنه در دقیقه ۶۰ هم ادامه داشت؛ به‌طوری که آنها با فریاد نام «جوردی» خواهان حضور جوردی کایسدو در ترکیب تیم‌شان شدند؛ مهاجمی که به نظر می‌رسید بخشی از هواداران معتقد بودند می‌تواند انرژی و تحرک بیشتری به خط حمله اکوادور بدهد.

در ادامه، آلمان به تدریج فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد و در دقیقه ۷۰ یکی از موقعیت‌های مهم خود را خلق کرد. در این صحنه توپ از سمت چپ به درون محوطه جریمه فرستاده شد و دنیز اونداف تلاش کرد با چرخش مقابل مدافع مستقیم خود در دهانه دروازه صاحب موقعیت شود، اما هرنان گالیندز دروازه‌بان اکوادور با خروجی به‌موقع و مهاری مطمئن توپ را در اختیار گرفت تا مانع از ایجاد خطر جدی روی دروازه تیمش شود.

همزمان با وقفه نوشیدن آب، اکوادور در دقیقه ۷۲ دست به تغییر در ترکیب خود زد و پرویس استوپینیان را به جای پیرو اینکاپیه راهی میدان کرد تا با نیرویی تازه دقایق حساس پایانی را دنبال کند.

تنها چند دقیقه بعد، اکوادور بهترین فرصت خود برای رسیدن به گل دوم را خلق کرد. در دقیقه ۷۴، یک اشتباه عجیب و ناهماهنگی کامل میان مانوئل نویر و یوناتان تاه باعث شد دروازه آلمان به‌شدت تهدید شود. نویر در این صحنه از دروازه خارج شد اما در موقعیتی نامناسب جا ماند و همین مسئله فرصت را برای بازیکنان اکوادور فراهم کرد. توپ در ادامه با ارسال مویسس کایسدو به تیر دوم رسید و گونزالو پلاتا در موقعیتی بسیار خوب صاحب توپ شد، اما نتوانست از این فرصت طلایی استفاده کند و ضربه‌اش با اختلافی اندک به بیرون رفت تا یک موقعیت بزرگ برای اکوادور از دست برود.

آلمان در پاسخ به این حمله، در دقیقه ۷۶ یک فرصت مناسب به دست آورد. دنیز اونداف با استفاده از قدرت بدنی خود توپ را حفظ کرد و آن را در اختیار لروی سانه قرار داد، اما وینگر آلمان نتوانست دومین گلش در این مسابقه را به ثمر برساند و ضربه او مستقیماً در اختیار دروازه‌بان اکوادور قرار گرفت.

اکوادور شگفتی ساز شد

فشار اکوادور سرانجام در دقیقه ۷۷ به نتیجه رسید و این تیم موفق شد گل دوم را به ثمر برساند. روی یک ضربه کرنر، کوین رودریگس با ضربه سر توپ را در دهانه دروازه برای گونزالو پلاتا مهیا کرد و این بازیکن با ضربه‌ای سریع و دقیق توپ را به سقف دروازه آلمان فرستاد تا ورزشگاه نیوجرسی غرق در شادی شود. در این صحنه، پلاتا زودتر از مانوئل نویر به توپ رسید و اکوادور را با نتیجه ۲ بر یک پیش انداخت.

این گل برای اکوادور اهمیتی حیاتی داشت، چرا که این تیم برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در جام جهانی نیاز مبرمی به پیروزی داشت. پس از این گل، شور و هیجان فراوانی در ورزشگاه شکل گرفت و بازیکنان ذخیره و اعضای کادر فنی اکوادور نیز در شادی این گل سهیم شدند.

در دقیقه ۸۰ نیز تأکید شد که اکوادور با این گل، همچنان امیدهای خود برای صعود را زنده نگه داشته و حالا تنها باید برتری‌اش را در دقایق پایانی و وقت‌های تلف‌شده حفظ کند. این در حالی بود که تا پیش از این مسابقه، اکوادور هنوز موفق به گلزنی در جام جهانی ۲۰۲۶ نشده بود، اما حالا با دو گل برابر آلمان، یکی از بهترین نمایش‌های خود در این تورنمنت را ارائه کرده است.

در ادامه این دقایق، عملکرد نه‌چندان مطمئن مانوئل نویر نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفت؛ دروازه‌بانی که هم روی گل نخست اکوادور واکنش کاملاً مطمئنی نداشت و هم در صحنه‌های بعدی، از جمله روی گل دوم، شب کم‌فروغی را سپری کرد تا خط دفاعی آلمان یکی از نقاط آسیب‌پذیر این تیم در این مسابقه باشد.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود اکوادور به پایان رسید تا با کسب ۴ امتیاز راهی دور حذفی شد.