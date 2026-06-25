به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کوراسائو و ساحل عاج در دور پایانی مرحله گروهی از گروه E شامگاه پنج‌شنبه ۴ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ با قضاوت گلن نایبرگ و در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ساحل عاج به پایان رسید. با کسب این نتیجه ساحل عاج همراه با آلمان از گروه E جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.

نخستین موقعیت جدی این مسابقه در دقیقه ۵ برای کوراسائو رقم خورد. در این صحنه تاهیث چونگ، بازیکن تیم شفیلد یونایتد، از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد و توپ او در چارچوب قرار گرفت، اما یحیی فوفانا دروازه‌بان ساحل عاج با واکنشی نه‌چندان مطمئن توپ را مقابل خود دفع کرد. خوش‌شانسی فوفانا در این صحنه این بود که هیچ‌یک از بازیکنان کوراسائو در موقعیت مناسب برای استفاده از توپ برگشتی قرار نداشتند.

گل اول بازی برای ساحل عاج

با وجود شروع نسبتاً بهتر کوراسائو، این ساحل عاج بود که در دقیقه ۱۰ به گل نخست مسابقه رسید. روی یک اشتباه در جریان بازی و با هوشیاری بازیکنان ساحل عاج، نیکولا پپه با فراری سریع خود را به توپ رساند و با ضربه‌ای دقیق، دروازه کوراسائو را باز کرد تا فیل‌ها با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتند.

پس از این گل، ساحل عاج حملات خود را ادامه داد و تنها یک دقیقه بعد در دقیقه ۱۱ تا آستانه زدن گل دوم نیز پیش رفت. در این صحنه آماد دیالو، وینگر منچستریونایتد، با هدف قرار دادن تیر دور دروازه کوراسائو شوتی زمینی زد، اما ضربه او از پیچ لازم برخوردار نبود و با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت.

در ادامه، کوراسائو تلاش کرد خیلی زود به بازی برگردد و در دقیقه ۱۶ یک فرصت خوب برای رسیدن به گل تساوی به دست آورد. یورین گاری با شوتی کم‌ارتفاع و محکم عرض دروازه ساحل عاج را هدف گرفت، اما توپ او با فاصله‌ای اندک از کنار تیر دروازه به بیرون رفت تا این موقعیت خوب برای کوراسائو از دست برود.

در دقیقه ۱۷ نیز یک نکته آماری مهم درباره گل ساحل عاج ثبت شد؛ جایی که مشخص شد یان دیوماند، بازیکن ۱۹ ساله ساحل عاج، با ثبت پاس گل در این مسابقه به نخستین نوجوان آفریقایی تبدیل شده که از سال ۱۹۹۴ به بعد در جام جهانی موفق به ثبت پاس گل شده است؛ آماری ویژه که نام او را در کنار بازیکنانی چون ریگوبرت سانگ و مارک ویوین فوئه قرار داد.

در ادامه حملات ساحل عاج، این تیم در دقیقه ۲۱ بار دیگر تا آستانه باز کردن دروازه کوراسائو پیش رفت. در این صحنه یان دیومانده، بازیکن جوان و تکنیکی ساحل عاج، با یک پاس عرضی خطرناک فرصت مناسبی برای آماد دیالو فراهم کرد و وینگر ساحل عاج در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت، اما پیش از آنکه بتواند ضربه نهایی را بزند، فرانک کسیه کاپیتان ساحل عاج که به سمت توپ هجوم برده بود، ناخواسته در مسیر هم‌تیمی خود قرار گرفت و همین مسئله باعث شد توپ بی‌خطر از کنار دروازه عبور کند و فرصت خوب فیل‌ها از دست برود.

فشار حملات ساحل عاج در ادامه هم ادامه داشت و در دقیقه ۲۵ این بار آماد دیالو با یک حرکت انفرادی خطرساز شد. او از جناح راست به داخل زمین زد و پس از قرار دادن توپ روی پای چپ خود، از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد. ضربه دیالو اما به صورت یورین گاری برخورد کرد و مدافع کوراسائو همانند بوکسوری که ضربه سنگینی خورده باشد، نقش بر زمین شد. در پی این اتفاق، کادر پزشکی برای مداوای گاری وارد زمین شدند و داور نیز از این فرصت استفاده کرد تا وقفه نوشیدن آب را اعلام کند.

در دقیقه ۲۸، پس از پایان وقفه نوشیدن آب، اعلام شد که یورین گاری مشکلی برای ادامه بازی ندارد و می‌تواند به حضورش در میدان ادامه دهد تا کوراسائو بدون تغییر اجباری به کار خود دنبال کند.

در دقیقه ۳۰ پپه که گل نخست مسابقه را نیز به ثمر رسانده بود، در این دقایق با نظم تاکتیکی بیشتری بازی می‌کرد و سعی داشت با حفظ انضباط در حرکاتش، بیش از حد وارد فضای بازی آماد دیالو نشود تا تعادل هجومی ساحل عاج حفظ شود.

کوراسائو در دقیقه ۳۲ صاحب یک ضربه کرنر شد و این فرصت را داشت تا روی توپ ارسالی دروازه ساحل عاج را تهدید کند، اما ارسال لیاندرو باکونا، کاپیتان این تیم، از همان ابتدا کیفیت لازم را نداشت و پیش از رسیدن به منطقه خطر، توسط مدافعان ساحل عاج در تیر اول دفع شد تا این موقعیت برای کوراسائو به سادگی از دست برود.

در دقیقه ۳۸ کوراسائو روی یک اشتباه در خط دفاعی خود تا آستانه دردسر بزرگی پیش رفت. لیوانو کومننچیا که پیش‌تر نخستین گل تاریخ کوراسائو در جام جهانی را در دیدار برابر آلمان به ثمر رسانده بود، یک پاس رو به عقب کم‌قدرت فرستاد و همین مسئله دروازه‌بان این تیم را وادار به خروج از دروازه کرد. در این صحنه الوی روم که در بازی قبلی برابر اکوادور با ۱۵ مهار نقش مهمی در بسته ماندن دروازه تیمش داشت، با خروجی به‌موقع از محوطه بیرون آمد و با ضربه سر توپ را دور کرد تا اشتباه هم‌تیمی‌اش برای کوراسائو گران تمام نشود.

در ادامه، کوراسائو باز هم از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد و در دقیقه ۴۱ این بار تاهیث چونگ با یک ضربه نیمه‌والی به سمت دروازه ساحل عاج حمله کرد. توپ در موقعیت مناسبی برای این بازیکن قرار گرفته بود اما ضربه او از همان ابتدا مسیرش به بیرون متمایل بود و در نهایت با فاصله از کنار دروازه عبور کرد.

در واپسین دقایق نیمه نخست، کوراسائو یکی از بهترین موقعیت‌های خود را خلق کرد. در دقیقه ۱ + ۴۵، لیاندرو باکونا در نزدیکی خط کناری سمت چپ با یک حرکت سرعتی عالی از مدافعان ساحل عاج عبور کرد و با نفوذ به محوطه جریمه، خود را در موقعیت شوت‌زنی قرار داد. او در این صحنه توانست از بین گوئلا دوئه و آماد دیالو عبور کند، اما ضربه پایانی‌اش دقت لازم را نداشت و توپ را به بیرون فرستاد تا این فرصت خوب برای کوراسائو از دست برود. با این حال، این صحنه هشداری جدی برای ساحل عاج بود که حریف همچنان برای بازگشت به بازی امیدوار است.

شروع نیمه دوم

با آغاز نیمه دوم، ساحل عاج نخستین تعویض خود را انجام داد و در دقیقه ۴۶، آماد دیالو وینگر این تیم از زمین بیرون رفت تا کریست اینائو اولای به جای او وارد میدان شود؛ تغییری که از سوی کادر فنی ساحل عاج برای ایجاد تنوع در فاز هجومی این تیم انجام شد.

در ادامه و در دقیقه ۵۲، ساحل عاج بار دیگر از سمت راست خطرساز شد. در این صحنه گوئلا دوئه توپ را از جناح راست به محوطه جریمه کوراسائو ارسال کرد تا یان دیومانده در موقعیت ضربه زدن قرار بگیرد، اما این بازیکن نتوانست ضربه‌ای تمیز و دقیق به توپ بزند و در نهایت این فرصت برای فیل‌ها بدون نتیجه از دست رفت.

در ادامه نیمه دوم، کوراسائو در دقیقه ۶۲ یکی از بهترین فرصت‌های خود را برای رسیدن به گل تساوی به دست آورد. در این صحنه شرل فلورانوس روی یک توپ سرگردان در موقعیتی ناگهانی صاحب فرصت شد و با ضربه‌ای سرضرب دروازه ساحل عاج را هدف گرفت، اما توپ او با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت. یحیی فوفانا دروازه‌بان ساحل عاج در این صحنه با نگرانی خود را به سمت توپ پرتاب کرد، اما در نهایت ضربه فلورانوس دقت لازم را نداشت تا کوراسائو همچنان در حسرت گل تساوی بماند.

ساحل عاج اختلاف را دو برابر کرد

فشار ساحل عاج برای قطعی کردن برتری‌اش در نهایت در دقیقه ۶۴ به ثمر نشست. در این صحنه ابراهیم سانگاره با یک پاس تماشایی توپ را در اختیار نیکولا پپه قرار داد و این مهاجم با یک ضربه فنی و دقیق، توپ را به گوشه دورتر دروازه فرستاد تا دومین گل خودش و دومین گل ساحل عاج در این مسابقه را به ثمر برساند. این گل می‌توانست نقش تعیین‌کننده‌ای در صعود فیل‌ها به مرحله حذفی داشته باشد و آنها را برای نخستین بار به جمع تیم‌های راه‌یافته به دور بعدی نزدیک‌تر کند.

در دقیقه ۶۹، کادر فنی کوراسائو برای افزایش توان هجومی تیم خود دست به تغییر در ترکیب زد و جرمی آنتونیسه را به جای لیوانو کومننچیا وارد زمین کرد. این بازیکن تازه‌وارد خیلی زود و در نخستین دقایق حضورش تا آستانه اثرگذاری روی بازی پیش رفت، اما توپ ارسالی به سمت او با یک جهش نامناسب از مقابلش عبور کرد و در نهایت در اختیار یحیی فوفانا قرار گرفت تا این موقعیت نیز برای کوراسائو از دست برود.

در دقیقه ۷۳، کادر فنی ساحل عاج برای حفظ انرژی تیم و کنترل جریان مسابقه، دست به چند تغییر همزمان در ترکیب زد. در این بین، یان دیومانده و نیکولا پپه، زننده دو گل ساحل عاج، نیز از زمین بیرون رفتند تا با یک تعویض سه‌گانه، فیل‌ها با طراوت بیشتری دقایق باقی‌مانده را دنبال کنند.

پس از گل دوم ساحل عاج، فشار عصبی روی بازیکنان کوراسائو بیشتر شد و در دقیقه ۷۶، جونیو باکونا به دلیل خطایی که مرتکب شد با کارت زرد داور جریمه شد. این اخطار در شرایطی به ثبت رسید که اگر کوراسائو به شکلی غیرمنتظره می‌توانست نتیجه مسابقه را برگرداند و به مرحله بعد برسد، این بازیکن دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی را از دست می‌داد؛ هرچند در آن لحظه با توجه به شرایط بازی، چنین سناریویی بسیار بعید به نظر می‌رسید.

در دقیقه ۸۲، با توجه به برتری همزمان اکوادور برابر آلمان، شرایط جدول گروه E نیز تغییر کرد و این نتیجه نه تنها به ضرر کوراسائو بود، بلکه روی معادلات صعود سایر تیم‌ها نیز تأثیر می‌گذاشت. در آن مقطع، حتی اگر کوراسائو می‌توانست بازی باخته مقابل ساحل عاج را به پیروزی تبدیل کند، باز هم به دلیل تفاضل گل در قعر جدول گروه باقی می‌ماند و شانسی برای صعود نداشت.

ساحل عاج در ادامه و در دقیقه ۸۹ بار دیگر تا آستانه زدن گل سوم پیش رفت. در این صحنه بازومانا توره، بازیکن تعویضی ساحل عاج، از نزدیکی خط کناری سمت چپ یک ارسال خطرناک و دقیق به محوطه جریمه انجام داد. آرماندو اوبیسپو، مدافع کوراسائو، برای دفع توپ با سر خوردن در تیر نزدیک وارد عمل شد اما چیزی نمانده بود که دروازه تیم خودش را باز کند. با این حال توپ با فاصله‌ای اندک از کنار تیر دروازه به بیرون رفت تا کوراسائو از دریافت گل سوم فرار کند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ساحل عاج به پایان رسید.

ساحل عاج با قرارگیری در رده دوم جدول گروه E در مرحله حذفی به مصاف تیم دوم گروه I خواهد رفت.