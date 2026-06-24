پیام تسلیت مدیرعامل مرکز گسترش به مناسبت درگذشت یک مستندساز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با انتشار متنی درگذشت دلاور دوستانیان را تسلیت گفت.

در متن نوشته شده از سوی حمیدی مقدم آمده است:

درگذشت دلاور دوستانیان سینماگر پرتلاش و باانگیزه سینمای مستند ایران اندوهبار و تلخ است. دوستانیان مانند اغلب سینماگران فعال در حوزه محیط زیست، سختکوش، صبور و بااراده بود، به همین دلیل بیماری تا مدتها نتوانست بر او غلبه و شعله فیلمسازی را در وجودش خاموش کند.

در آخرین ملاقاتمان، هر دو امیدوار بودیم که با فیلم تازه‌اش در «سینماحقیقت» باشد و باز هم به بهانه جشنواره، از سینما و فیلمسازی صحبت کنیم. نام او و یادگارهایش «مورچه‌ها»، «جاده»، «زندگی پنهان»، «دور افتاده»، «هینی‌مینی»، «از شمال تا جنوب»، «داستان فیکا و فیدان» و «آهسته و آرام» در تاریخ سینمای مستند ایران باقی خواهد ماند.

درگذشت دلاور دوستانیان را به خانواده محترم او، به ویژه مادر گرامی و دختر سوگوارش، دوستان و همکارانش تسلیت می‌گویم و آرزوی آرامش برای بازماندگان و مغفرت و رحمت برای این سینماگر فقید دارم.

دلاور دوستانیان شامگاه سه‌شنبه دوم تیر بر اثر بیماری درگذشت و امروز چهارشنبه به خاک سپرده می‌شود.