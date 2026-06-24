رئیس جمهور با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور شامگاه سه شنبه در جریان سفر کوتاه به مشهد و زیارت بارگاه منور امام هشتم با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد.

در شبی که مشهد رنگ و بوی تاسوعای حسینی گرفته بود، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در مسیر بازگشت از سفر رسمی به پاکستان، برای زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع) وارد مشهد شد.

رئیس‌جمهور در بدو ورود، مورد استقبال استاندار خراسان رضوی و معاونان وی و مدیران استان قرار گرفت و سپس بی‌درنگ راهی حرم مطهر رضوی شد تا در شب منسوب به علمدار کربلا، حضرت ابوالفضل العباس (ع)، زائر هشتمین امام شیعیان باشد.

در این سفر، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی ، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر امور خارجه نیز رئیس‌جمهور را همراهی می‌کردند. حضوری کوتاه در مشهد، اما در شبی که حال و هوای آن با عطر ارادت به اهل‌بیت (ع) و نوای عزاداری سیدالشهدا (ع) آمیخته است.