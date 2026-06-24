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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

شور ابوالفضلی در تاسوعای حسینی مردم قوچان

شور ابوالفضلی در تاسوعای حسینی مردم قوچان

قوچان- امروز در تاسوعای حسینی خیابان‌ها و کوچه های قوچان بار دیگر صحنه‌ حضور پرشور دسته‌های عزاداری شد.

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کد مطلب 6869731

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