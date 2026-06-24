https://mehrnews.com/x3cqcC ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴ کد مطلب 6869731 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴ شور ابوالفضلی در تاسوعای حسینی مردم قوچان قوچان- امروز در تاسوعای حسینی خیابانها و کوچه های قوچان بار دیگر صحنه حضور پرشور دستههای عزاداری شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6869731 کپی شد مطالب مرتبط رئیس جمهور با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا دسته روی مردم عزادار کاشمر در تاسوعای حسینی عزاداری روز تاسوعای حسینی در حرم مطهر امام رضا(ع) علمدار کربلا؛ الگویی برای شناخت، بصیرت و تسلیم در مسیر حق روایتی از ارادت حسینی در کوچههایِ کهنِ نوغان مشهد تا روستاهایِ جوین امام جمعه ارومیه: مدیون مکتب عاشورا و آموزههای امام حسین(ع) هستیم برچسبها شهرستان قوچان خراسان رضوی تاسوعا و عاشورا حسینیه ایران
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