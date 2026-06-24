ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیشیابی، امروز آسمان استان با افزایش ابر همراه خواهد بود و در برخی مناطق احتمال وقوع بارشهای پراکنده وجود دارد. همچنین در نواحی مستعد، پدیده گردوغبار دور از انتظار نیست.
وی افزود: از عصر چهارشنبه با تقویت جریانات شمالی، وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان پیشبینی میشود که در مناطق مستعد میتواند با گردوغبار همراه باشد. در این مدت، وقوع رگبارهای پراکنده نیز در برخی نقاط استان محتمل است.
معقولی با اشاره به وضعیت دریا گفت: طی این بازه زمانی، دریای خزر مواج خواهد بود و فعالیتهای دریایی و شنا با احتیاط انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، روند کاهش دما از اواخر چهارشنبه آغاز شده و روز پنجشنبه به عنوان خنکترین روز هفته جاری در استان گلستان پیشبینی میشود.
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