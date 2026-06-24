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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

برپایی دسته‌های عزاداری بنابی‌ها در تاسوعای حسینی

برپایی دسته‌های عزاداری بنابی‌ها در تاسوعای حسینی

بناب- در این ویدئو جلوه هایی از عزاداری تاسوعای حسینی در دستجات مختلف در بناب را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6869730

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