https://mehrnews.com/x3cqcB ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ کد مطلب 6869730 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲ برپایی دستههای عزاداری بنابیها در تاسوعای حسینی بناب- در این ویدئو جلوه هایی از عزاداری تاسوعای حسینی در دستجات مختلف در بناب را مشاهده میکنید. دریافت 20 MB کد مطلب 6869730 کپی شد مطالب مرتبط ندای «یاابوالفضل العباس» و سینهزنی تبریزیها در شب تاسوعای حسینی شور حسینی مردم تبریز در شب تاسوعای حسینی صد و پانزدهمین اجتماع شبانه تبریزیها همزمان با شب تاسوعای حسینی مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در معلم کلایه الموت برچسبها تاسوعا و عاشورا بناب تاسوعای حسینی
نظر شما