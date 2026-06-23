https://mehrnews.com/x3cq4c ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ کد مطلب 6869368 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ شور حسینی مردم تبریز در شب تاسوعای حسینی تبریز- عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) در شب تاسوعای حسینی در تبریز به سوگواری پرداختند. دریافت 8 MB کد مطلب 6869368 کپی شد مطالب مرتبط همخوانی سرود «ایران عاشورایی» توسط نوجوانان تبریزی ندای «یاابوالفضل العباس» و سینهزنی تبریزیها در شب تاسوعای حسینی صدوسیزدهمین اجتماع تبریزیها در شبهای اقتدار ایران سوگواری بنابیها در فراق رهبرشهید و ایام شهادت اباعبدالله الحسین(ع) برچسبها تبریز مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری
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