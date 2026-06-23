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۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸

شور حسینی مردم تبریز در شب تاسوعای حسینی

شور حسینی مردم تبریز در شب تاسوعای حسینی

تبریز- عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) در شب تاسوعای حسینی در تبریز به سوگواری پرداختند.

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کد مطلب 6869368

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