به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین مهدی رضوی‌پور در مراسم عزاداری ظهر تاسوعای حسینی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم با تسلیت این ایام به محضر حضرت ولی عصر(عج) و گرامیداشت یاد شهدا و رهبر شهید اظهار کرد: قرآن کریم در آیه ۲۰۰ سوره آل عمران نسخه‌ای جامع برای رسیدن انسان به سعادت و رستگاری ترسیم کرده است.



وی گفت: خداوند در این آیه سه مرحله مهم را برای حرکت مؤمنان به سمت کمال بیان می‌کند و می‌فرماید ای اهل ایمان، اهل صبر باشید و در برابر مشکلات استقامت کنید و ارتباط و پیوند خود را برای پاسداری از جبهه حق حفظ کنید تا به فلاح و رستگاری دست یابید.



این سخنران مذهبی افزود: نخستین گام در این مسیر استقامت فردی است و انسان مؤمن باید در انجام واجبات و ترک محرمات ثابت‌قدم باشد.



وی ادامه داد: در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز استقامت به معنای پایداری بر مسیر ولایت تفسیر شده است و کسی که به حقیقت توحید دست می‌یابد باید در مسیر ولایت الهی نیز استوار باقی بماند.



رضوی‌پور بیان کرد: تحقق این استقامت نیازمند دوری از برخی صفات ناپسند و تقویت فضائل اخلاقی است و در رأس این ویژگی‌ها صبر و پایداری در انجام تکالیف الهی قرار دارد.



استقامت فردی به تنهایی کافی نیست



وی با بیان اینکه نگاه اسلام فراتر از فردگرایی است اظهار کرد: اگرچه خودسازی و استقامت فردی اهمیت فراوانی دارد اما برای شکل‌گیری جامعه ایمانی کافی نیست.



این سخنران مذهبی افزود: تمدن غرب امروز بر محور فردگرایی بنا شده و دائماً به انسان القا می‌کند که محور عالم خود اوست و باید همه چیز را برای لذت بیشتر و بهره‌برداری شخصی تنظیم کند.



وی ادامه داد: در بسیاری از جوامع غربی این نگاه به اندازه‌ای گسترش یافته که حتی پدیده‌هایی همچون تنهایی گسترده اجتماعی را به دنبال آورده است.



رضوی‌پور گفت: در مقابل این نگرش، تمدن شیعی بر محور اجتماع مؤمنان و همدلی میان آنان شکل گرفته است و روایات اهل بیت علیهم السلام تأکید دارند که هرگاه شیعیان در کنار یکدیگر جمع شوند رحمت الهی بر آنان نازل خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: انسان به تنهایی ظرفیت محدودی برای بهره‌مندی از فیوضات الهی دارد، اما هنگامی که مؤمنان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند ظرفیتی بزرگ برای دریافت رحمت خداوند شکل می‌گیرد.



بزرگ‌ترین رحمت الهی درک ولایت امام است



رضوی‌پور با اشاره به جایگاه امام معصوم در نظام خلقت اظهار کرد: بزرگ‌ترین نعمت و رحمت الهی برای بندگان درک فیض وجود امام و قرار گرفتن در مسیر ولایت است.



وی گفت: جامعه‌ای که ارتباطات ایمانی خود را حفظ کند و حول محور ولایت گرد هم آید شایستگی بیشتری برای بهره‌مندی از این نعمت عظیم پیدا خواهد کرد.



این سخنران مذهبی افزود: در مقابل جبهه باطل همواره تلاش می‌کند پیوندهای اجتماعی و ایمانی را تضعیف کند و میان مؤمنان فاصله بیندازد.



وی ادامه داد: شیطان از هر ابزاری برای جداسازی انسان‌ها از یکدیگر استفاده می‌کند زیرا می‌داند اجتماع مؤمنان بستری برای نزول رحمت الهی و تقویت جبهه حق است.



رضوی‌پور بیان کرد: در کنار این تلاش‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای شیطان برای دور کردن انسان از مسیر ولایت حب دنیا و دلبستگی به امور مادی است.



روایت حضرت عیسی(ع) درس بزرگی برای دنیاطلبان است



وی با اشاره به روایتی از امام صادق علیه السلام درباره حضرت عیسی علیه السلام گفت: در این روایت فردی در سفر همراه حضرت عیسی شد و در طول مسیر با نشانه‌ها و معجزات فراوانی روبه‌رو شد اما به دلیل دنیاطلبی و طمع نتوانست حقیقت را بپذیرد.



این سخنران مذهبی افزود: آن فرد حتی پس از مشاهده معجزات آشکار الهی حاضر نشد از دروغ و دنیاخواهی دست بردارد و بارها حقیقت را انکار کرد.



وی ادامه داد: حضرت عیسی علیه السلام برای هدایت او معجزات متعددی را به نمایش گذاشتند اما دلبستگی به مال و دنیا چنان بر قلب او سایه افکنده بود که حقیقت را نمی‌دید.



رضوی‌پور گفت: سرانجام هنگامی که پای طلا و ثروت به میان آمد حقیقت درونی او آشکار شد و مشخص شد که همه رفتارهایش تحت تأثیر دنیاپرستی بوده است.



وی افزود: این روایت نشان می‌دهد که حب دنیا می‌تواند انسان را از شناخت ولی خدا محروم کند و حتی مشاهده معجزات نیز برای چنین فردی راهگشا نخواهد بود.



مردم کوفه اسیر تعلقات دنیوی شدند



این سخنران مذهبی با اشاره به حوادث عاشورا اظهار کرد: مردم کوفه در ظاهر از امام حسین علیه السلام دعوت کردند اما زمانی که منافع مادی آنان به خطر افتاد از یاری فرزند پیامبر دست کشیدند.



وی گفت: مشکل اصلی آنان ناآگاهی نبود بلکه وابستگی به دنیا و ترس از دست دادن منافع شخصی بود.



رضوی‌پور افزود: بسیاری از افراد ادعای همراهی با امام دارند اما هنگامی که پای هزینه دادن در میان باشد از مسیر حق فاصله می‌گیرند.



وی ادامه داد: تاریخ کربلا آیینه‌ای روشن برای همه نسل‌هاست و نشان می‌دهد انسان در لحظه‌های سرنوشت‌ساز باید میان دنیا و ولایت یکی را انتخاب کند.



ضحاک بن عبدالله نمونه‌ای از همراهی مشروط با امام بود



وی با اشاره به ماجرای ضحاک بن عبدالله مشرقی گفت: او در مسیر حرکت امام حسین علیه السلام با حضرت همراه شد اما برای ماندن در کنار امام شرط گذاشت.



این سخنران مذهبی افزود: ضحاک اعلام کرد تا زمانی در کنار امام می‌ماند که یاران دیگری نیز حضور داشته باشند و هرگاه خود را تنها ببیند میدان را ترک خواهد کرد.



وی ادامه داد: امام حسین علیه السلام نیز شرط او را پذیرفتند تا حجت بر وی تمام شود.



رضوی‌پور بیان کرد: ضحاک تا روز عاشورا در کنار سیدالشهدا علیه السلام ماند اما هنگامی که یاران امام یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند و شرایط دشوار شد از حضرت اجازه گرفت و میدان را ترک کرد.



وی گفت: او بعدها از تصمیم خود پشیمان شد اما این پشیمانی دیگر سودی برایش نداشت زیرا فرصت یاری حجت خدا را از دست داده بود.



حضرت عباس(ع) نماد کامل وفاداری به ولایت بود



رضوی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت والای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام اظهار کرد: در نقطه مقابل دنیاطلبان عاشورا شخصیتی قرار دارد که همه وجود خود را وقف امام زمان خویش کرد.



وی گفت: حضرت عباس علیه السلام نه تنها خود بلکه برادرانش را نیز در مسیر دفاع از امام حسین علیه السلام هدایت کرد و تا آخرین لحظه از وجود مبارک سیدالشهدا محافظت نمود.



این سخنران مذهبی افزود: جایگاه حضرت عباس علیه السلام به اندازه‌ای رفیع است که امام معصوم در حق ایشان تعابیری کم‌نظیر به کار برده است.



وی ادامه داد: قمر بنی‌هاشم در روز عاشورا جلوه‌ای بی‌بدیل از اطاعت محض و ولایت‌مداری را به نمایش گذاشت و تمام همّ و غم خود را در راه حفظ امام و رفع عطش اهل حرم قرار داد.



رضوی‌پور خاطرنشان کرد: هنگامی که کودکان خیمه‌ها از شدت تشنگی به حضرت عباس علیه السلام پناه آوردند غیرت و وفاداری علمدار کربلا او را به سوی فرات کشاند تا برای اهل حرم آب تهیه کند.



وی گفت: حضرت عباس علیه السلام در حالی راهی میدان شد که امید داشت مشک آب را به خیمه‌ها برساند اما در مسیر بازگشت آماج تیرها و حملات دشمن قرار گرفت و سرانجام در کنار علقمه به شهادت رسید.



این سخنران مذهبی در پایان با ذکر مصائب حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و واقعه جانسوز عاشورا اظهار کرد: راه سعادت انسان در همه عصرها از مسیر استقامت فردی صبر جمعی و حمایت از ولی خدا می‌گذرد و عاشورا بزرگ‌ترین مدرسه برای آموختن این حقیقت است.