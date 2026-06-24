به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی،ظهر چهارشنبه در مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در ارومیه با اشاره به جایگاه والای حضرت امام حسین(ع) در هدایت و نجات جامعه، اظهار کرد: اباعبدالله الحسین(ع) کشتی نجات است و اگر مکتب امام حسین(ع) و محبت اهل‌بیت(ع) نبود، امروز کشور ما در مسیر و سیطره فرهنگ غرب قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون مکتب عاشورا و آموزه‌های امام حسین(ع) هستیم، افزود: هر کس در مسیر آن حضرت گام بردارد و به ایشان اقتدا کند، به سعادت حقیقی دست خواهد یافت.

امام جمعه ارومیه همچنین تصریح کرد: ما هرگز ذلت را نمی‌پذیریم و ملت ایران امروز با صلابت و اقتدار در برابر دشمنان و صهیونیست‌ها ایستادگی کرده‌اند، این روحیه، برگرفته از مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

همواره برای مرگ، رشادت و شهادت در مسیر الهی آماده باشیم

حجت‌الاسلام و المسلمین قریشی در ادامه با تاکید بر ضرورت آمادگی همیشگی برای ایثار و فداکاری در راه خدا، خاطرنشان کرد: باید همواره برای مرگ، رشادت و شهادت در مسیر الهی آماده باشیم؛ چرا که این آمادگی، از مهم‌ترین درس‌های نهضت عاشورا است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌ غربی نیز در این مراسم با اشاره به عوامل تاثیر در حادثه کربلا گفت: عوامل متعددی در شکل‌گیری این واقعه نقش داشت، اما یکی از مهم‌ترین آنها، ناتوانی مردم آن‌زمان در شناخت دشمن و گرفتار شدن در دام فریب و نیرنگ جریان مقابل و تنها ماندن امام حسین(ع) در واقعه کربلا بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منصور امامی، اظهار کرد: مردم کوفه و مدینه با وجود شنیدن سخنان و پیام‌های روشنگرانه امام حسین(ع)، در بزنگاه تاریخی از یاری ایشان خودداری کردند و تنها عده‌ای اندک که به حقانیت راه آن حضرت ایمان داشتند، تا پای جان در کنار امام ایستادند و به شهادت رسیدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌ غربی با اشاره به ماموریت حضرت مسلم بن عقیل(ع) در کوفه نیز تصریح کرد: دشمن با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و ایجاد فضای تهدید و ارعاب، حامیان مسلم را پراکنده کرد و در نهایت، مسلم بن عقیل و هانی را به شهادت رساند.

وی ادامه داد: این غفلت تاریخی و اشتباه محاسباتی تنها به واقعه کربلا محدود نمی‌شود، بلکه در جنگ صفین نیز عده‌ای با فریب قرآن‌های بر سر نیزه، امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) را تنها گذاشتند.

ضرورت دشمن شناسی در برهه کنونی

حجت‌الاسلام امامی با تاکید بر ضرورت دشمن‌ شناسی گفت: بسیاری از کسانی که امام حسین(ع) را در کربلا یاری نکردند، پس از این واقعه به اشتباه خود پی بردند و برای خونخواهی آن حضرت قیام کردند، اما فرصت جبران از دست رفته بود.

وی با اشاره به شرایط امروز افزود: ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی نشده و با بصیرت و آگاهی، در برابر جنگ رسانه‌ای و تبلیغات دشمن ایستادگی کرده و با همراهی رهبری و نیروهای مسلح، در دام روایت‌سازی‌ها و عملیات روانی گرفتار نشده‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی با بهره‌گیری از قدرت رسانه، درصدد تأثیرگذاری بر افکار عمومی به‌ویژه نسل جوان است و آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی در این شرایط ضروری است.

حجت الاسلام امامی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، این رژیم را دشمن جهان اسلام دانست و بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه قرآن کریم چراغ راه مسلمانان است، افزود: مسلمانان باید با تمسک به آموزه‌های قرآن و شناخت دقیق دشمن، در برابر توطئه‌ها و جنگ شناختی هوشیار باشند.

مداحی و سینه زنی و دعای زیارت عاشورا از دیگر بخش‌های این مراسم بود.