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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

انتقاد غریب آبادی از جوسازی گروسی؛هیچ برنامه بازدید هسته ای وجود ندارد

انتقاد غریب آبادی از جوسازی گروسی؛هیچ برنامه بازدید هسته ای وجود ندارد

معاون وزارت امور خارجه گفت: در سوئیس نشستی با گروسی، علی‌رغم درخواست او برگزار نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با اینکه با رییس آژانس بین الملی هسته ای نشستی برگزار شده است یا خیر، اظهار کرد: در سوییس هیچ نشستی با گروسی، علیرغم درخواست وی، برگزار نشد.

وی با بیان آنکه هیچ برنامه ای نیز برای دسترسی به تاسیساتِ مورد حمله واقع شده و مواد هسته ای وجود ندارد، افزود: این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریم ها و... بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

غریب آبادی خطاب به هجمه برخی رسانه های دشمنان، بیان کرد: ‌نمی توانید با هیاهوی رسانه ای، سیاست "راه بینداز و جا بینداز" را پیش ببرید.

کد مطلب 6869789
رامین عبداله شاهی

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