به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با اهمیت سفر خود به پاکستان، اظهار کرد: ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدهای خود اشتراکات عمیقی دارند. تلاش بی‌دریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.

وی افزود: در سفرم به پاکستان به منظور تقدیراز میانجیگری‌های پاکستان، درباره گسترش تعاملات با برادرانم آصف زرداری، شهباز شریف و عاصم منیر صحبت کردیم.