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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

پزشکیان: ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدها اشتراکات عمیقی دارند

پزشکیان: ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدها اشتراکات عمیقی دارند

رئیس جمهور گفت:  ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدهای خود اشتراکات عمیقی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی در رابطه با اهمیت سفر خود به پاکستان، اظهار کرد: ایران و پاکستان در آرمان‌ها و امیدهای خود اشتراکات عمیقی دارند. تلاش بی‌دریغ پاکستان برای گسترش صلح در منطقه ریشه در فرهنگ غنی این کشور دارد.
وی افزود: در سفرم به پاکستان به منظور تقدیراز میانجیگری‌های پاکستان، درباره گسترش تعاملات با برادرانم آصف زرداری، شهباز شریف و عاصم منیر صحبت کردیم.

کد مطلب 6869850
رامین عبداله شاهی

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