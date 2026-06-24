برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت سرتیپ دوم پاسدار شهید مهدی نعمتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اولین سالگرد شهادت سرتیپ دوم پاسدار شهید مهدی نعمتی، معاون اجتماعی سازمان اطلاعات فراجا، روز جمعه پنجم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد امام زمان (عج) واقع در خیابان خاوران برگزار خواهد شد.

شهید مهدی نعمتی سال‌ها در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلامی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ایفای مسئولیت کرد. این شهید والامقام در آخرین روز جنگ دوازده‌روزه، هنگام انجام مأموریت و خدمت در محل کار خود، به آرزوی دیرینه‌اش شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.

شهید نعمتی از جانبازان مدافع حرم بود که سابقه حضور در جبهه مقاومت و نبرد با گروه تروریستی داعش در سوریه را در کارنامه خود داشت و سال‌ها در مسیر دفاع از امنیت و ارزش‌های اسلامی مجاهدت کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین حاج جواد حیدری با نوای خود و کربلایی محمدجواد پرچی با شعرخوانی، ذکر مصائب اهل بیت علیهم‌السلام و یاد شهدا را گرامی خواهند داشت.

از دیگر بخش‌های این برنامه، پخش کلیپی از زندگی، خدمات و ویژگی‌های اخلاقی شهید نعمتی و نیز توزیع کتابچه ویژه‌نامه نخستین سالگرد شهید است که دربردارنده خاطرات، روایت‌ها و ناگفته‌هایی از زندگی این شهید بزرگوار خواهد بود.

از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان دعوت شده است تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره این شهید سرافراز را گرامی بدارند.