اجتماع عظیم عزاداران اهوازی در روز عاشورا به یاد قائد شهید

به گزارش خبرنگار مهر، این اجتماع بزرگ که با حضور هیئت‌های عزاداری، دسته‌جات سینه‌زنی و زنجیرزنی برگزار می‌شود، صبح روز پنجشنبه چهارم تیرماه از ساعت ۷ صبح آغاز خواهد شد. عزاداران حسینی مسیر خود را از «چهارراه سلمان فارسی» به سمت حرم مطهر «علی بن مهزیار اهوازی» طی کرده و با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی در سوگ شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان عزاداری خواهند کرد.

بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته توسط ستاد برگزاری مراسم، به‌منظور تسهیل در تردد عزاداران و حضور حداکثری هیئت‌ها، تمهیدات لازم برای ایاب و ذهاب پیش‌بینی شده است.

بر این اساس، مسئولین هیئت‌ها و دسته‌جات عزاداری در غرب اهواز می‌توانند برای هماهنگی سرویس‌های رفت و برگشت اتوبوس با آقای خدری به شماره ۰۹۰۳۸۳۱۳۶۰۹ تماس حاصل نمایند.

همچنین در شرق اهواز، هماهنگی‌های لازم از طریق آقای علی‌اکبر غلام‌حیدر به شماره ۰۹۱۶۷۷۷۹۳۷۳ انجام می‌پذیرد.

این تجمع محوری با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار اهواز، جلوه‌ای باشکوه از ارادت به خاندان عصمت و طهارت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش می گذارد.