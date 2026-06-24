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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

تاسوعای حسینی در «دارالولایه» سیستان

تاسوعای حسینی در «دارالولایه» سیستان

زابل- مردم شهر زابل همزمان با روز تاسوعای حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6869858

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