https://mehrnews.com/x3cqgc ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵ کد مطلب 6869858 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵ تاسوعای حسینی در «دارالولایه» سیستان زابل- مردم شهر زابل همزمان با روز تاسوعای حسینی عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6869858 کپی شد مطالب مرتبط شب هشتم محرم در دارالولایه سیستان طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید هشدار هواشناسی در پی افزایش ۴تا ۶درجه ای دمای هوا در سیستان وبلوچستان برچسبها مراسم عزاداری محرم و صفر دسته عزاداری شهرستان زابل
نظر شما