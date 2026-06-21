طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بامداد یکشنبه (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)، بیشینه سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در منطقه فرودگاهی زابل به ۴ هزار متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در ایستگاه زهک، سرعت وزش باد به ۶۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به یک هزار و ۵۰۰ متر کاهش پیدا کرد. در شهرستان سراوان نیز بیشینه سرعت وزش باد به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی به یک هزار متر کاهش یافت.

وی افزود: تا سه روز آینده در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیا است.

حیدری در پایان گفت: همچنین تا صبح یکشنبه در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت در ساعات بعدازظهر تا شب، در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار دور از انتظار نخواهد بود.