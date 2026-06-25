https://mehrnews.com/x3cqzM ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳ کد مطلب 6870621 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳ نخستین خونخواهان امام حسین (ع) در روز عاشورا گریستند زابل- مردم شهر زابل همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6870621 کپی شد مطالب مرتبط تاسوعای حسینی در «دارالولایه» سیستان شب هشتم محرم در دارالولایه سیستان هشدار هواشناسی؛ افزایش دما در سیستان و بلوچستان برچسبها شهرستان زابل مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورای حسینی
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