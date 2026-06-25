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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

نخستین خونخواهان امام حسین (ع) در روز عاشورا گریستند

نخستین خونخواهان امام حسین (ع) در روز عاشورا گریستند

زابل- مردم شهر زابل همزمان با سراسر کشور در روز عاشورا، عزاداری با شکوهی را برگزار کردند.

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کد مطلب 6870621

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