https://mehrnews.com/x3cpFn ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6868396 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۱ شب هشتم محرم در دارالولایه سیستان زابل- مردم شهر زابل در شب هشتم محرم تجمع و عزاداری برگزار کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6868396 کپی شد مطالب مرتبط طوفانی با سرعت ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید مهرگان در شب ۱۱۴؛ اجتماع پرشور مردم با عطر محرم هشدار سطح زرد هواشناسی؛ تداوم بادهای ۱۲۰روزه در شمال سیستان وبلوچستان آزادی ۳ زندانی جرائم غیرعمد در زابل موج صد و چهاردهم؛ رامیان در شب هشتم محرم غرق در شور حسینی برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی مراسم عزاداری محرم و صفر
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