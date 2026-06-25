https://mehrnews.com/x3cqHs ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ کد مطلب 6870899 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ شام غریبان در روستای «اله دو» منطقه سیستان زابل- مردم روستای اله دو منطقه سیستان در شام غریبان سیدالشهدا (ع)، یاد طفلان غریب امام حسین (ع) را گرامی داشتند. دریافت 20 MB کد مطلب 6870899 کپی شد مطالب مرتبط نخستین خونخواهان امام حسین (ع) در روز عاشورا گریستند اجتماع زابلیها به شب صد و شانزدهم رسید شب هشتم محرم در دارالولایه سیستان تصاویری از شام غریبان حسینی در شهرهای آذربایجان غربی شمع گردانی و شام غریبان حسینی در دانشگاه ارومیه تاسوعای حسینی در «دارالولایه» سیستان برچسبها مراسم شام غریبان مراسم عزاداری محرم و صفر عاشورا
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