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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۵

شام غریبان در روستای «اله دو» منطقه سیستان

شام غریبان در روستای «اله دو» منطقه سیستان

زابل- مردم روستای اله دو منطقه سیستان در شام غریبان سیدالشهدا (ع)، یاد طفلان غریب امام حسین (ع) را گرامی داشتند.

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کد مطلب 6870899

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