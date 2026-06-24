به گزارش خبرنگار مهر،مجید جوهری بعدازظهر چهارشنبه در جریان بازدید میدانی از روستای مورچهخورت که با هدف بررسی بیواسطه مشکلات و پیگیری مطالبات اهالی انجام شد، ضمن تأکید بر ضرورت رویکرد «مسئلهمحور» در مدیریت روستایی، اظهار داشت: هدف از این حضور میدانی، تنها بازدید تشریفاتی نبود، بلکه به دنبال احصای دقیق گرههای اجرایی و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع موانع توسعهای در این منطقه هستیم.
وی که در این بازدید توسط بخشدار مرکزی شاهینشهر و میمه، دهیار و اعضای شورای اسلامی همراهی میشد، با اشاره به اولویتبندی پروژههای عمرانی گفت: مدیریت روستایی نباید در بروکراسیهای اداری متوقف شود؛ لذا تکمیل و بهسازی بلوار محور میانی روستا را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم که مستقیماً با امنیت و رفاه اهالی در ارتباط است، در اولویت برنامههای اجرایی قرار دادهایم و دستورات لازم جهت تخصیص و تسریع در روند تکمیل آن صادر شد.
اصلاح ریلگذاری عمرانی با بازنگری در طرح هادی
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری اصفهان در بخش دیگری از اظهارات خود بر انضباط فنی در پروژههای عمرانی تأکید کرد و افزود: تمامی اقدامات عمرانی باید منطبق بر ضوابط دقیق طرح هادی انجام شود. در این بازدید، گزارشهای مربوط به طرح هادی روستا به صورت کارشناسی بررسی شد و مقرر گردید تا موانع موجود بر سر راه این طرح، در سریعترین زمان ممکن شناسایی و برطرف شوند تا حق مردم در برخورداری از زیرساختهای استاندارد، تضییع نشود.
قلعه مورچهخورت؛ پیشران اقتصاد و گردشگری
جوهری، قلعه تاریخی مورچهخورت را فراتر از یک بنای قدیمی، «نگین گردشگری» و هویت بصری منطقه توصیف کرد و گفت: حفظ هویت تاریخی، میراث ماندگار ماست. این بنای ارزشمند ظرفیتی بیبدیل برای اشتغالزایی و رونق صنعت گردشگری در منطقه است. وی با انتقاد از هرگونه اهمال در صیانت از این سرمایه ملی، خواستار هماهنگی بینبخشی میان دستگاههای متولی جهت حفاظت، احیا و بهرهبرداری بهینه از این مجموعه شد.
پایانِ بلاتکلیفی پروژهها با نظارت مستمر
در نشست جمعبندی این بازدید که در دهیاری مورچهخورت برگزار شد، مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان خطاب به مسئولان محلی و اعضای شورا تصریح کرد: پیگیری مصوبات این بازدید، یک تکلیف است. از مدیریت محلی انتظار میرود با تعامل مستمر با بخشداری و سایر دستگاههای اجرایی، کار را تا حصول نتیجه نهایی و ملموس برای مردم پیگیری کنند.
جوهری خاطرنشان کرد: استانداری اصفهان با تمام توان پای کار است تا موانع توسعه روستاهای دارای پتانسیل مانند مورچهخورت برداشته شود، اما شرط موفقیت این مسیر، پیگیری مجدانه و روحیه جهادی مسئولان محلی است تا مردم شیرینی تغییرات را در زندگی روزمره خود حس کنند.
نظر شما