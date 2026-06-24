به گزاش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به معافیت اخیر و رفع محدودیتهای صادرات نفتی ایران افزود: در ماههای اخیر، به دلیل نااطمینانیها و ضرورت صیانت از ثبات بازار ارز، بانک مرکزی ناگزیر بود با احتیاط بیشتری در تخصیص و تأمین ارز عمل کند و بخشی از منابع ارزی کشور نیز برای تقویت ذخایر اختصاص یافت.
وی افزود: اکنون با رفع محدودیت صادرات نفتی در چارچوب معافیت اخیر و بهبود امکان دسترسی به منابع ارزی، دست بانک مرکزی برای افزایش معنادار تخصیص و تأمین ارز بازتر شده است، بر همین اساس، بانک مرکزی بخشی از ذخایر ارزی تقویتشده در ماههای اخیر را روانه چرخه تأمین ارز خواهد کرد و از روز شنبه آینده تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت ایجاد و در اولین مرحله ۲ میلیارد دلار تامین ارز خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی تأکید کرد: افزایش تخصیص و تأمین ارز، بهویژه برای کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نیازهای تولید، میتواند فشار ناشی از محدودیت واردات بر قیمتها را کاهش دهد و به کنترل تورم کمک کند.
سیاست بانک مرکزی در دوره جدید، استفاده فعال از گشایشهای ارزی اخیر برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، پشتیبانی از تولید و حفظ ثبات بازار ارز است.
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