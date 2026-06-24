اجتماع عظیم یوم الزینب ساعت ۱۵ روز جمعه برگزار می شود

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دسته زینبیه اعظم زنجان از خیابان زینبیه وارد خیابان شهدا خواهد شد، از چهارراه امیرکبیر و سبزه میدان به سمت چهارراه انقلاب حرکت کرده و در نهایت به امامزاده سید ابراهیم(ع) منتهی خواهد شد.

وی افزود: بیش از یک هزار نفر خادم افتخاری برای برگزاری دسته زینبیه اعظم زنجان در روز حرکت دسته فعالیت خواهند داشت، از این تعداد ۸۰۰ نفر خادم آقا و ۲۰۰ نفر خانم خواهند بود.

مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان گفت: محل‌های جمع‌آوری نذورات از چهاراه پایین تا میدان بسیج خواهد بود و ۵۰ پایگاه ثابت برای جمع‌آوری نذورات مردمی در نظر گرفته شده است.

محمدی با بیان اینکه فعالیت حدود ۷۰ نفر نیز به صورت سیار برای جمع‌آوری نذورات پیش‌بینی شده‌ است، افزود: همچنین نذر آب به همت یکی‌از خیران زنجانی انجام خواهد شد و ۳۰ هزار آب معدنی بین عزاداری حسینی توزیع خواهد شد.

مسئول هیئت امنای زینبیه اعظم زنجان گفت: مداحان این رویداد نیز حاج علی احمدی، علی عینی‌فرد، محمد عینی‌فرد، حسین عینی‌فرد، مجید موسوی و حسن بهرامی و همراه با نوای استاد حاج غلامرضا عینی‌فرد خواهد بود.