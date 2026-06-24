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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

حضور عزاداران و آیین «علم سلام» در حرم مطهر رضوی

حضور عزاداران و آیین «علم سلام» در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم منتخب تصاویری از حضور عزاداران و آیین «علم سلام» در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6869959

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