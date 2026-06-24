https://mehrnews.com/x3cqjg ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ کد مطلب 6869959 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ حضور عزاداران و آیین «علم سلام» در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم منتخب تصاویری از حضور عزاداران و آیین «علم سلام» در حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6869959 کپی شد مطالب مرتبط تاسوعای حسینی در شهرستان خلیل آباد عزاداری چنارانی ها در تاسوعای حسینی دسته روی مردم عزادار گناباد در تاسوعای حسینی علمدار کربلا؛ الگویی برای شناخت، بصیرت و تسلیم در مسیر حق برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد تاسوعا و عاشورا حسینیه ایران
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