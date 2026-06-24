https://mehrnews.com/x3cqgZ ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ کد مطلب 6869897 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ دسته روی مردم عزادار گناباد در تاسوعای حسینی مشهد- همزمان با تاسوعای حسینی مردم مومن شهرستان گناباد به عزاداری پرداختند. دریافت 18 MB کد مطلب 6869897 کپی شد مطالب مرتبط علمدار کربلا؛ الگویی برای شناخت، بصیرت و تسلیم در مسیر حق عزاداری چنارانی ها در تاسوعای حسینی علم الهدی: عاشورا مدرسه تشخیص تکلیف برای همه دورانها است تاسوعای حسینی در شهرستان خلیل آباد مراسم عزاداری تاسوعای حسینی در حرم رضوی آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا شور ابوالفضلی در تاسوعای حسینی مردم قوچان برچسبها خراسان رضوی گناباد حسینیه ایران تاسوعا و عاشورا
نظر شما