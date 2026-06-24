https://mehrnews.com/x3cqjC ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸ کد مطلب 6869976 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸ تصاویری از «یوم العباس» در ارومیه؛ اوج ارادات به سقای دشت کربلا ارومیه - همزمان با عصر تاسوعای حسینی آیین «یوم العباس» با حضور هیئت های عزاداری و مردم عزادار ارومیه برگزار شد. دریافت 24 MB کد مطلب 6869976 کپی شد مطالب مرتبط یومالعباس در پارس آباد؛ شور و شیدایی در سوگ علمدار کربلا برپایی آیین سنتی یومالعباس در دماوند یومالعباس در مازندران؛ شور و شیدایی در سوگ علمدار کربلا یوم العباس؛ از میدان سرچشمه تا عالیقاپو، اردبیل در سوگ علمدار کربلا اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود برچسبها یومالعباس تاسوعای حسینی ارومیه
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