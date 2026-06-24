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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸

تصاویری از «یوم العباس» در ارومیه؛ اوج ارادات به سقای دشت کربلا

تصاویری از «یوم العباس» در ارومیه؛ اوج ارادات به سقای دشت کربلا

ارومیه - همزمان با عصر تاسوعای حسینی آیین «یوم العباس» با حضور هیئت های عزاداری و مردم عزادار ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6869976

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