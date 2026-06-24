پایان شهادت نتانیاهو در دادگاه صهیونیستی پس از ۹۸ جلسه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پس از ۹۸ جلسه دادگاه که طی ۱۷ ماه برگزار شد، به ارائه شهادت خود در پروندههای فساد پایان داد.
نتانیاهو از اواخر سال ۲۰۲۴ برای نخستین بار از زمان آغاز محاکمهاش در سال ۲۰۲۰، در دادگاه حاضر شد تا درباره پروندههای فساد علیه خود شهادت دهد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ با اتهامهای رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبهرو است.
در پرونده ۱۰۰۰، نتانیاهو متهم است در ازای اعطای تسهیلات مالیاتی و حمایتهای دیپلماتیک، هدایایی به ارزش حدود ۳۰۰ هزار دلار از «آرنون میلچان» تهیه کننده اسرائیلیتبار هالیوود و «جیمز پکر» تاجر استرالیایی دریافت کرده است.
پرونده ۲۰۰۰ به مذاکرات نتانیاهو با «آرنون موزس» ناشر روزنامه «یدیعوت احرونوت» مربوط میشود؛ مذاکراتی که هدف آن دریافت پوشش رسانهای مطلوبتر در مقابل حمایت از قانونی برای محدود کردن فعالیت روزنامه رایگان «اسرائیل هیوم» عنوان شده است.
در پرونده ۴۰۰۰ نیز نتانیاهو متهم است برای تسهیل یک معامله تجاری به نفع «شائول الوویچ»، سهامدار عمده شرکت مخابراتی «بزک»، اقدام کرده و در مقابل از پوشش خبری جانبدارانه وب سایت «واللا» که متعلق به الوویچ بود، بهرهمند شده است.
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