مقامات صهیونیست در صف صدور حکم بازداشت دادگاه لاهه به اتهام جنایت جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که پیش بینی می شود دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه به زودی احکام جلب و بازداشت جدیدی را علیه مقامات کلیدی کابینه رژیم صهیونیستی صادر کند.

براساس این گزارش، این احکام شامل «بزالل اسموتریچ»؛ وزیر دارایی رژیم، «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم، «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم و «ایال زامیر»، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اسرائیل خواهد بود.

این اقدام دادگاه لاهه بی‌سابقه نیست و در ادامه روند حقوقی است که از سال ۲۰۲۴ علیه مقامات ارشد این رژیم آغاز شده است:

شعبه اول مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) پیش از این (آبان ماه ۱۴۰۳ / نوامبر ۲۰۲۴) به صورت رسمی و قاطع، حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم و «یوآو گالانت» وزیر جنگ وقت رژیم اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی در نوار غزه صادر کرده بود.

در آن زمان، دادگاه لاهه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به اتفاق آرا، اعتراضات حقوقی رژیم اسرائیل به صلاحیت دادگاه را رد و تأکید کرد که برای صدور این احکام، نیازی به پذیرش صلاحیت دادگاه از سوی رژیم اسرائیل وجود ندارد.

اکنون با اضافه شدن کاتس، بن‌گویر، زامیر و اسموتریچ، حلقه انزوای بین‌المللی و تعقیب قضایی کابینه جنگ و امنیت رژیم صهیونیستی بیش از پیش تکمیل می‌شود.