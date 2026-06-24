https://mehrnews.com/x3cqmb ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ کد مطلب 6870053 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷ مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر امام رضا(ع) مشهد- در این فیلم قرائت فرازی از خطبه شب عاشورا در مراسم خطبه خوانی حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6870053 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم خطبه خوانی شب عاشورای حسینی در جوار بارگاه رضوی مراسم خطبهخوانی شب عاشورا در حرم رضوی؛ همنوا با «مکن ای صبح طلوع» مراسم خطبهخوانی شب عاشورای حسینی در حرم امام رضا(ع) آغاز شد آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا برچسبها خراسان رضوی خطبه خوانی حرم امام رضا (ع) مشهد حسینیه ایران
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