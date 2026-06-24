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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر امام رضا(ع)

مراسم خطبه خوانی شب عاشورا در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- در این فیلم قرائت فرازی از خطبه شب عاشورا در مراسم خطبه خوانی حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6870053

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