به گزارش خبرنگار مهر، مراسم خطبه‌خوانی شب عاشورای حسینی، چهارشنبه سوم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۰ در صحن پیامبر اعظم (ص) آغاز شد.

این آیین معنوی با تلاوت قرآن کریم آغاز شد که جلیل اشرفی به عنوان قاری این مراسم به تلاوت آیات الهی می‌پردازد. همچنین در بخش مرثیه‌سرایی، مجید یراق‌بافان اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت و علی ملائکه و علیرضا نژادحسین نیز در آیین سنتی شمع‌گردانی و مرثیه‌سرایی خدام حضور خواهند داشت.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و محمد موحدی‌نیا نیز آیین خطبه‌خوانی شب عاشورا را اجرا خواهد کرد.