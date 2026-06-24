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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

نماز ظهر عاشورا در ۱۰۲ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود

نماز ظهر عاشورا در ۱۰۲ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود

مشهد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: نماز با شکوه روز عاشورا در ۱۰۲ بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح بصیرت عاشورایی، نماز ظهر عاشورا در ۱۰۲ بقعه متبرکه برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: بقاع متبرکه در روز تاسوعا و عاشورای حسینی میزبان دسته جات عزاداری است و عزاداران با حضور در این امکان مقدس به عزاداری سرور و سالار شهیدان می پردازند.

وی از استقرار ۵۳ هیئت مذهبی در بقاع متبرکه استان خبر داد و افزود: این هیئت‌ها با همکاری بقاع متبرکه و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برنامه‌های عزاداری و فرهنگی ویژه ایام محرم و صفر را برگزار می کنند.

کد مطلب 6870065

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