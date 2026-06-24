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۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶

مراسم شب عاشورا در حسینیه بزرگ جاجرم

مراسم شب عاشورا در حسینیه بزرگ جاجرم

جاجرم- مراسم باشکوه شب عاشورا با حضور پرشور عزاداران حسینی در حسینیه بزرگ جاجرم برگزار شد

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کد مطلب 6870062

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