https://mehrnews.com/x3cqmn ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ کد مطلب 6870062 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۶ مراسم شب عاشورا در حسینیه بزرگ جاجرم جاجرم- مراسم باشکوه شب عاشورا با حضور پرشور عزاداران حسینی در حسینیه بزرگ جاجرم برگزار شد دریافت 12 MB کد مطلب 6870062 کپی شد مطالب مرتبط هم اکنون ورود علم ها به حسینیه بزرگ جاجرم مراسم علم گردانی شب عاشورا با در شهر جاجرم مراسم باشکوه زنجیرزنی روز تاسوعای حسینی در حسینیه بزرگ جاجرم مراسم تاسوعای حسینی هیئتهای مذهبی در حسینیه بزرگ جاجرم برچسبها بجنورد استان خراسان شمالی ماه محرم و صفر
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