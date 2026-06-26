«امین وطن» روایت مردی که در میدان امنیت مدال شهادت گرفت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: در پی حمله موشکی ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکی از مراکز انتظامی «امین بختیاری» از نیروهای خدوم فراجا در حین انجام ماموریت به شهادت رسید. این شهید که سال‌ها در بخش‌های مختلف انتظامی از جمله مبارزه با مواد مخدر، آگاهی و مقابله با قاچاق حضور فعالانه داشت از نیروهای پرتلاش، متعهد و فعالی بود که همواره در خط مقدم ماموریت‌ها فعالیت می‌کرد.

برای آشنایی بیشتر با ابعاد زندگی، ویژگی‌های اخلاقی و نحوه شهادت این شهید بزرگوار خبرنگار مهر با سیف‌الله بختیاری، پدر شهید امین بختیاری گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

سیف‌الله بختیاری پدر شهید «امین بختیاری» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح زندگی، سوابق خدمتی و نحوه شهادت فرزندش اظهار کرد: امین 45 سال داشت و فرزند سوم من بود.

وی با اشاره به اینکه شهید امین بختیاری در نیروی انتظامی خدمت می‌کرد، ادامه داد: از همان ابتدا استخدام در نیروی انتظامی بسیار فعال، پرتلاش و مسئولیت‌پذیر بود و هر جا ماموریتی به او می‌دادند بدون درنگ انجام می‌داد.

امین همیشه با موفقیت ماموریت‌های خود را انجام می‌داد

پدر شهید بختیاری افزود: امین در بخش‌های مختلفی از جمله پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با قاچاق کالا فعالیت می‌کرد و هر زمان نیاز به نیروی فعالی بود امین را به ماموریت می‌فرستادند و او همیشه موفق از ماموریت‌ه باز می‌گشت و مورد تشویق فرماندهان قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به آغاز فعالیت فرزندش در نیروی انتظامی گفت: امین بعد از سربازی به صورت کارمند پیمانی در نیروی انتظامی مشغول به کار شد اما بعد از گدذشت پنج سال اعلام کردند باید دوره‌های آموزشی را سپری کرده و درجه دار شود و در این زمینه از من مشورت خواست و در نهایت پذیرفت دوره‌های آموزشی را سپری کند و درجه‌دار شود.

بختیاری با بیان اینکه امین مدتی در پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشت، افزود: او همیشه در عملیات‌ها نفر اول بود اما بعد چند سال به پلیس آگاهی رفت، سپس در پلیس مبارزه با قاچاق کالا فعالیت کرد.

وی درخصوص نحوه و زمان شهادت شهید امین بختیاری گفت: امین در زمان شهادت معاون کلانتری ۱۵ بود و در روز حادثه در محل خدمت خود حضور داشت که حوالی ساعت ۶ صبح حمله موشکی صورت گرفت و کلانتری هدف قرار گرفت.

پدر شهید بختیاری با بغض ادامه داد: حدود ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر پیکر امین را از زیر آوار بیرون آوردند درحالی که یک ترکش به پیشانی‌اش خورده بود و پیشانی‌اش ترک داشت و ترکش دیگری هم به کتفش اصابت کرده بود؛ در آن حمله موشکی امین و چند نفر از همکارانش هم همان‌جا شهید شدند، برخی از همکاران امین به دلیل آسیب زیاد قابل شناسایی نبودند.

وی درباره ویژگی‌های اخلاقی فرزند شهیدش گفت: امین بسیار معتقد بود و نماز و روزه‌اش ترک نمی‌شد و هنگام شهادت هم روزه بود. اگر کسی مسئله‌ای بلد نبود راهنمایی می‌کرد. خیلی دلسوز مردم بود؛ چه در مسائل خانوادگی، چه در پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا یا قاچاق مواد مخدر دلسوزانه پیگیری می‌کرد.

ورزشکار و قهرمان کشتی نیروی انتظامی

بختیاری ادامه داد: امین ورزشکار بود و کشتی می‌گرفت و 2 بار قهرمان مسابقات کشتی نیروهای انتظامی شد، او هیکل درشتی داشت و بسیار آماده بود به شکلی که هنگام دفن، یکی از همکارانش گفته بود با این هیکل جا دادن او در قبر سخت است.

وی درخصوص خانواده شهید امین بختیاری افزود: امین دو دختر و یک پسر دارد و دختر بزرگش ۲۰ ساله است و کوچک‌ترین فرزندش یک سال و نیم دارد، او بسیار به خانواده‌اش علاقه‌مند بود و مرتب با آنها تماس می‌گرفت. تقریباً هر روز زنگ می‌زد، احوال می‌پرسید و اگر کاری داشتیم راهنمایی می‌کرد.

پدر شهید بختیاری ادامه داد: حدود دو ماه قبل از شهادت امین را دیده بودیم و در تماس‌های آخر می‌گفت در آماده‌باش هستیم و به ما می‌گفت مراقب باشید.

روایت مادر شهید؛ «امین» محور خانواده بود

مادر شهید امین بختیاری در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امین فوق‌العاده فعال، مهربان و دوست‌داشتنی بود و واقعاً محور خانواده بود.

وی درخصوص خصوصیات شهید امین بختیاری افزود: امین بسیار دلسوز بود و اگر کسی مشکلی داشت، چه مالی چه غیرمالی، کمک می‌کرد. من حسرت می‌خورم که در سجده‌هایش چه گفت که خدا این‌گونه او را با زبان روزه مورد لطف خود قرار داد.

مادر شهید با اشاره به آخرین دیدار گفت: برای نیمه شعبان جشن می‌گرفتم. یک بار که آمده بود، تمام خانه را تمیز کرد و گفت «مامان کمرت درد می‌کند، بگذار من انجام بدهم.» قبل از محرم می‌آمد پرده‌ها را نصب می‌کرد. برای تاسوعا قربانی می‌کرد.

در پایان گفتنی است؛ حالا از شهید«امین بختیاری» تنها خاطره‌ای از آن هیبت استوار، لبخندهای مهربان و سجده های طولانی در حافظه‌ها و قاب عکس‌های خانه باقی مانده است. پدری که تا آخرین لحظه سپر امنیت هموطنانش بود و با لبی تشنه به ضیافت ابدی پیوست.

امروز یادگاران او از دختر بیست ساله تا نوزاد هجده ماهه‌ای که دیگر آغوش گرم پدر را نخواهد چشید داغی بزرگ بر سینه دارند اما در کلام پدر و مادر داغدیده اش نوری از ایمان و استقامت موج می زند؛ گویی با یادآوری روزهای خدمت امین به ما یادآوری می کنند که امنیت امروز حاصل جانفشانی مردانی است که پیش از آنکه به آسمان پرواز کنند زمینی زیستند.

امین رفت اما داغ فراق او در کنار کلام خانواده اش دعوتی است به وحدت و پاسداری از میهنی که امین‌ها برای سربلندی اش جان خود را تقدیم کردند.