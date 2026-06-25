بعد از این همه داغ، امام رضا (ع) آغوشش را گشود/ روح تازه «حسینیه معلی»

نجم الدین شریعتی میزبان و مجری «حسینیه معلی» درباره این برنامه که امسال برای اولین بار در حرم امام رضا (ع) ضبط شد و این شب ها از شبکه سه روی آنتن می رود به خبرنگار مهر بیان کرد: از ویژگی های «حسینیه معلی» امسال این بود که خیمه این برنامه در حرم مطهر حضرت رضا (ع) برپا شد و این همجواری با امام رضا (ع) روح تازه ای به برنامه بخشید.

وی اضافه کرد: با توجه به وقایع جنگ رمضان، شهادت رهبر عزیزمان و داغ کودکان میناب و همچنین حضور مردم در خیابان ها، فضای برنامه متناسب با این حماسه طراحی شد. حماسه‌ای که ریشه در نهضت سیدالشهدا (ع) دارد. این همزمانی برای ما بسیار مغتنم و مهم بود. حضور خانواده‌های شهدای جنگ رمضان خاصه شهدای میناب و ناو دنا، به حال و هوای برنامه کمک کرد و به نظرم، ناخودآگاه رسالتی را بر دوش ما گذاشت که همان خواسته‌ رهبر شهیدمان یعنی جهاد تبیین بود که در ایام محرم در «حسینیه معلی» به وقوع پیوست.

شریعتی با اشاره به مخاطب پیگیر این برنامه اظهار کرد: خدا را شکر در این سال‌ها، «حسینیه معلی» مخاطبان خود را پیدا کرده است. همراهانی که به دلایلی چون بیماری، کهولت سن یا هر مسئله دیگری امکان حضور در هیئت را ندارند و با این برنامه به خیل عزاداران حسینی می‌پیوندند. امسال به دلیل فشردگی جدول پخش شبکه سه و همزمانی ایام محرم با جام جهانی، زمان پخش برنامه تغییر کرد، اما با این حال، بازخوردهای بسیار خوبی از بینندگان دریافت می‌کنیم و امیدوارم که این تلاش‌ها را ابتدا امام حسین (ع) بپذیرد و بعد مردم عزیزمان از برنامه لذت ببرند و ما را هم دعا کنند.

این مجری تلویزیون در پاسخ به دیدارهایی که با خانواده های کودکان شهید میناب داشته است، بیان کرد: با مادران بچه‌های میناب و خانواده‌های آنها گفتگوهایی داشتم، خانواده‌هایی که داغی به سنگینی کوه را تحمل می کنند. مثلا خانواده‌ای بوده است که صبح ۲ فرزند خود را به مدرسه فرستاده و عصر برای یافتن و شناسایی پیکر آنها رفته است. آنچه مردم این روزها از ما انتظار دارند، روحیه مقاومت و ایستادگی است همان نکته ای که رمز موفقیت ما در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بود.

وی اضافه کرد: تلقی من این است که با همین روحیه در میدان نبرد نظامی و در عرصه‌ دیپلماسی، ان شاءالله پیروزی نهایی را جشن خواهیم گرفت. این آموزه ای است که از سیدالشهدا (ع) فرا گرفتیم و شعار ما نیز همان شعار رهبر شهیدمان در آخرین سخنرانی‌هایشان است که «مَثَلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید» همچنین باید این فراز زیارت عاشورا همواره سرمشق ما باشد که «انی سِلمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَربٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ إِلی یَومِ القیامَةِ» و بدانیم این دشمنی پایانی ندارد؛ حق و باطل هرگز در یک جا جمع نمی‌شوند، حق همواره پایدار و باطل نابودشدنی است. امیدوارم به برکت این استقامت و به حرمت خون شهدای عزیزمان اتفاقات خوبی رقم بخورد.

شریعتی در پایان درباره ضبط برنامه در مشهد و حرم امام رضا (ع) یادآور شد: امسال به مشهد رفتیم، سختی هایی هم داشت اما خیلی جذاب بود. تولیت محترم آستان قدس حضرت آیت‌الله مروی و نیز خادمان و متولیان همکاری و همراهی بسیار صمیمانه‌ای داشتند. شب اول برنامه، روی آنتن گفتم که بعد از یک سال که این همه داغ دیده ایم گویی امام رضا (ع) آغوش خود را باز کرد و ما را پذیرفت به هر حال او امام رئوف ماست و رزق امسال را از او داریم.