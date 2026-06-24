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۴ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۹

آیین عزاداری شب عاشورا در لنگرود

آیین عزاداری شب عاشورا در لنگرود

لنگرود-در این ویدئو آیین عزاداری شب عاشورا را در سطح شهر لنگرود مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6870191

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