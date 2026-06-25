سنت «تزایل» الهی؛ روایت جدایی محتوم جبهه حق از باطل در سیره حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری شاهرودی شامگاه چهارشنبه در در شب عاشورای حسینی در هیئت ثارالله علیه السلام به میزبانی مسجد دانشگاه قم به ادامه بررسی قواعد و مختصات فتح بر اساس سوره مبارکه «فتح» پرداخت و بیان کزد: بر محور طرح و برنامه ربوبیت الهی برای زندگی انسان ها، دو جریان شکل می گیرد. وی افزود: این جریانی است که ربوبیت الهی در همه شئون زندگی خود را می پذیرند و جریانی که برنامه هدایت الهی را برای زندگی بشر قبول ندارند و در مقابل آن استکبار ورزیده و صف آرایی می کنند.

استاد برجسنه حوزه اعلام کزد: برنامه هدایتی که از جانب خداوند متعال به وسیله انبیای الهی سلام الله علیهم اجمعین، فرستاده شده است، دارای قواعد و مختصاتی است که از همان ابتدای مسیر درگیری را در بر می گیرد و تا هنگامه قتال و فتح نیز این قواعد و مختصات ساری و جاری است.

میرباقری شاهرودی در ادامه به تبیین قواعد و مختصات فتح الهی در دستگاه نبی اکرم صلوات الله علیه اشاره کرد و افزود: بر اساس سوره مبارکه فتح، خداوند متعال یک فتح مبین دارد و یک فتح قریب، همانگونه که در داستان صلح حدیبیه و بیعت رضوان نیز مشاهده می شود.

وی افزود: فتح قریب فتحی است که بعد از بیعت رضوان برای مسلمین محقق شده و خداوند متعال، این بیعت را سرچمشه بسیاری از فتوحات مانند پیروزی در جنگ خیبر قرار داد. و فتح مبین نیز آن فتح نهایی است که با ظهور محقق خواهد شد.

نماینده استان سمنان در خبرگان به مقایسه بیعت رضوان با بیعت اصحاب سیدالشهدا علیه السلام در شب عاشورا، پرداخت و اظهار داشت: در شب عاشورا، اصحاب سیدالشهدا علیه السلام یک تجدید بیعتی با سیدالشهدا علیه السلام انجام دادند و قرار گذاشتند تا پای جان و تا آخرین قطره خود در مسیر الهی به جهاد بپردازند. لذا خداوند متعال نیز یک فتح قریب در ماجرای عاشورا برای مومنین ایجاد کرد و یک فتح مبینی که تحقق همان هدف نهایی از بعثت انبیاء سلام الله علیهم است که همان رسیدن به عصر ظهور است.

میرباقری شاهرودی بیان داشت: البته عده ای در طرح فتح نبی اکرم صلوات الله علیه «مخلفون» می شوند آنها ها کسانی هستند که علی رغم وجود همه شرایط برای همراهی با نبی اکرم صلوات الله علیه به دلایل پوچ و دنیوی از همراهی با نبی اکرم صلوات الله علیه برای حرکت به سوی مکه سر باز زدند که البته دلایل عدم بیعت آن ها با نبی اکرم صلوات الله علیه، به دلیل بدگمانی و سوء ظنی است که به طرح و برنامه الهی دارند و فکر می کنند که این برنامه آن ها را به سعادت نمی رساند بلکه می خواهد آن ها را به کام مرگ و سختی ها بکشاند.

وی بیان داشت: یکی از مواردی که خداوند متعال به مخلفون حرام کرده، استفاده از غنائم فتح است، چرا که آنها حتما می خواهند این امکانات را بگیرند و در طرح خودشان به کار برند در حالی که این غنایم مختص به کسانی است که برای این فتح زحمت کشیده اند و خوب می دانند که این امکانات کجا باید صرف شود که بتواند امتی موحد را به پاسازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه بیان داشت، بیعت با نبی اکرم صلوات الله علیه همان بیعت با خداست و بیعت با سیدالشهدا علیه السلام نیز همان بیعت با نبی اکرم صلوات الله علیه است. و هر کسی با خداوند متعال بیعت کند، می داند که تمام منفعت این بیعت مختص خود او خواهد بود و قرار نیست خداوند متعال از این بیعت نفعی ببرد. لذا بیعت اصحاب سیدالشهدا علیه السلام با ایشان در شب عاشورا، بیعتی است که همه ی اثار آن متوجه خود اصحاب است و البته بیعت شکنان در عاشورا نیز، فقط خودشان را وارد وادی جهنم میکنند و خللی در مسیر فتح سیدالشهدا علیه السلام نمی توانند ایجاد کنند.

میرباقری شاهرودی از سنت های ویژه الهی در مسیر فتح اشاره کرد و افزود: یکی از سنت های الهی در مسیر فتح، سنت «تزایل» است که در حقیقت همان سنت جداسازی و خالص سازی جبهه حق و باطل است. بر اساس این سنت تا زمانی که اختلاط بین جبهه حق و باطل وجود دارد خداوند متعال عذابی را نازل نمی کند چرا که ممکن است این عذاب دامن مومنین را نیز بگیرد ولی با اتمام زمان و جداسازی یا همان «تزایل» کامل صف حق و باطل، عذاب الهی بر جبهه باطل نازل و همگی در آتش جهنم الهی خالد می شوند