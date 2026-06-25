خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با روز عاشورای حسینی، امروز پنجشنبه مرکز و دیگر شهرهای سرزمین آفتاب با برگزاری آیین‌های مختلف عزاداری در سوگ سیدالشهدا (ع) نشستند و در این میان، علاوه بر سنت‌های دیرینه، بر مفاهیم مقاومت، ایستادگی و پیوند حماسه کربلا با تحولات روز تأکید ویژه‌ای می‌شود.

با برافراشته شدن پرچم‌های سیاه بر سر در منازل، مغازه‌ها و مساجد، هیئت‌های مذهبی در محلات مختلف شکل گرفته و در این مراسم، حضور گسترده پیرغلامان، جوانان و کودکان در کنار خانواده‌ها، جلوه‌ای از همدلی و ارادت به مکتب اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشت.

در کوچه‌ها و خیابان‌ها، با حرکت دسته‌های عزاداری و اجرای آیین‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، صدای «یا حسین (ع)» طنین‌انداز شده است. نوای مداحان که روایتگر حماسه کربلا و مظلومیت اهل‌بیت (ع) است، با ضرب‌آهنگ طبل‌ها درهم آمیخته و فضای شهر را در سوگ و حماسه فرو برده است.

بسیاری از هیئت‌های مذهبی پس از طی مسیرهای تعیین‌شده، جهت اقامه نماز ظهر و عصر در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا گرد هم آمدند، صحنه‌ای که پیوند میان بندگی و عشق به مکتب عاشورا را به تصویر کشید.

محرم امسال در سرزمین آفتاب. سخنرانان و مداحان در بسیاری از مجالس، در کنار بازخوانی واقعه عاشورا، به تبیین آموزه‌های نهضت حسینی در زمینه مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی پرداخته و بر لزوم ایستادگی در برابر استکبار تأکید می‌کنند.

همچنین، سوگ محرم امسال با حوادث و مصایب اخیر کشور پیوند خورده است و از جمله پیامدهای ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» و شهادت مظلومانه رهبری معظم اسلامی و فرماندهان و مردم ایران. این پیوند، عزاداری‌ها را به فرصتی برای تجدید پیمان با شهدای راه حق و یادآوری ایستادگی در برابر دشمنان تبدیل کرده است.

حضور پررنگ جوانان و نوجوانان با پیشانی‌بندهای محرم، نشان‌دهنده تداوم ارادت نسل جدید انقلاب به مسیر انسان‌ساز امام حسین (ع) است.

در این میان، حسینیه اراک از ۲ شب گذشته به گستره‌ای از پیوند میان آرمان‌های شهدا، خون کربلا و عهد ملت با ولی‌فقیه تبدیل شده است گویی بار دیگر تأکید می‌شود که این ملت، همان‌گونه که شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند،ملت امام حسین (ع) هستند و با توجه به تلاش‌های دشمنان برای تفرقه‌افکنی میان مذاهب اسلامی، حضور منسجم مردم در این مراسم‌ها ثابت کرد که مکتب حسینی فراتر از مرزهای مذهبی، عامل پیوند دل‌ها و عامل تقویت وحدت و اقتدار اسلامی در مسیر ظهور است

بصیرت‌افزایی؛ دستاورد بزرگ تجمعات عاشورایی

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عاشورا یک مراسم مذهبی صرف نیست بلکه نمایشی زنده از همبستگی ملی و اعتقادی است که ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و هر سال پررنگ‌تر از سال قبل خود را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام غلامرضا شاه حسینی با تأکید بر نقش روحانیون و مبلغان دینی در روشنگری و تبیین اهداف قیام عاشورا، افزود: زحمات مبلغان و مداحان اهل‌بیت(ع) جای تقدیر دارد چرا که با بیان رسا و پیام‌های انسان‌ساز عاشورا، زمینه بصیرت‌افزایی و آگاهی جوانان را فراهم می‌آورند.

وی بیان کرد: قیام امام حسین (ع) صرفاً یک جنگ نبود، بلکه تجلی عالی‌ترین ارزش‌های انسانی، الهی و اخلاقی در برابر ظلم، فساد و انحراف بود و به همین دلیل پیام آن هیچ‌گاه محدود به زمان و مکان خاصی نمی‌شود.

استاد حوزه و دانشگاه ‌با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های برگزاری مراسم محرم، تبیین درس‌های نهضت حسینی است، تصریح کرد: هیئت‌های مذهبی، مجالس عزاداری و منبرهای حسینی، فرصتی برای بازخوانی آموزه‌های عاشورا و انتقال فرهنگ ایثار، آزادگی، بصیرت و مسئولیت‌پذیری به جامعه هستند.

حجت الاسلام شاه حسینی مقابله با ظلم را مهم‌ترین درس عاشورا برشمرد و گفت: سیره همه پیامبران و ائمه اطهار (ع) مقابله با ظلم و دفاع از حق بوده است، اما شیوه این مقابله متناسب با شرایط هر عصر متفاوت بوده، همان‌گونه که امام حسن مجتبی (ع) با توجه به شرایط جامعه صلح را برگزیدند، امام حسین (ع) نیز در شرایطی که انحراف و فساد حکومت یزید آشکار شده بود، قیام را وظیفه الهی خود دانستند.

وی تاکید کرد: دشمنان در طول تاریخ همواره با برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) مخالفت کرده‌اند، چرا که می‌دانستند زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، روحیه ظلم‌ستیزی و مقاومت را در جامعه تقویت می‌کند.