امام جمعه سنقروکلیایی: تشییع امام شهید پیام اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، دنیا را سرایی ناپایدار توصیف کرد و گفت: انسان نباید دل‌بسته زرق و برق دنیا شود، چرا که همه نعمت‌ها، حکومت‌ها و آبادانی‌های دنیا روزی رو به زوال خواهد رفت و آنچه برای انسان باقی می‌ماند، اعمال صالح و تقوا است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه نماز در معارف اسلامی، اظهار کرد: نماز مهم‌ترین عبادت پس از معرفت و شناخت خداوند متعال است و پذیرش سایر اعمال نیز در گرو قبولی نماز خواهد بود. در عین حال، نخستین مسئله‌ای که انسان باید به آن توجه داشته باشد، شناخت صحیح خداوند، پیامبر، امام، دین و قبله است و پس از آن، اقامه نماز معنا و ارزش پیدا می‌کند.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه اقامه نماز از مهم‌ترین سفارش‌های همه پیامبران الهی بوده است، افزود: نماز ستون دین و رأس عبادات به شمار می‌رود و همه مسلمانان باید نسبت به این فریضه الهی اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت‌الاسلام رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین تشییع «امام شهید» گفت: این مراسم، تنها بدرقه یک شخصیت نیست، بلکه تجدید پیمان با آرمان‌های اسلام، انقلاب و فرهنگ عاشورا است. خون شهدا، مسیر مقاومت را زنده نگه می‌دارد و پیام ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را به جهانیان منتقل می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در حال سپری کردن روزهای افول خود هستند، تصریح کرد: ملت ایران با صبر، مقاومت و تبعیت از ولایت، از سخت‌ترین گردنه‌ها عبور کرده و امروز بیش از هر زمان دیگری به قله‌های پیشرفت و اقتدار نزدیک شده است.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره نهضت عاشورا، خاطرنشان کرد: قیام سیدالشهدا (ع) قله تقابل حق و باطل است و ملت ایران نیز با الگوگیری از فرهنگ عاشورا، در برابر هرگونه ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت و پرهیز از خطای محاسباتی، گفت: جامعه اسلامی باید با تقویت ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت، زمینه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) را فراهم کند و در مسیر دفاع از اسلام و ارزش‌های الهی ثابت‌قدم بماند.