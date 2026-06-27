خبرگزاری مهر،‌ گروه استان‌ها: واقعه عاشورا نقطه اوج ایثار و فداکاری در تاریخ اسلام است، جایی که امام حسین(ع) با آگاهی کامل از سرنوشت خود، در برابر ظلم ایستاد و با خون خویش، حقیقت دین را زنده نگه داشت که در ادامه این حماسه، نقش حضرت زینب (س)‌به‌عنوان پیام‌رسان عاشورا جایگاهی بی‌بدیل دارد.

پس از شهادت امام حسین (ع)، این بانوی بزرگ با صبر، استقامت و شجاعتی کم‌نظیر، پیام قیام را از دل میدان کربلا تا قلب کاخ‌های ظلم منتقل کرد،‌خطبه‌های کوبنده وی در کوفه و شام، نه‌تنها پرده‌های تبلیغات اموی را کنار زد، بلکه حقیقت عاشورا را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد.

در جریان جنگ رمضان نیز شاهد شهادت قائد امت حضرت آیت الله خامنه ای، فرماندهان دلیر و خانواده‌هایشان در جهت حفظ ارزش‌های الهی بودیم؛ مسیری که هزینه‌اش ایثار جان و خانواده بود، اما ثمره‌اش بیداری امت‌ها و تداوم بخش مکتب حسینی در طول تاریخ است.

از خطبه‌های زینبی (س) تا آگاهی جهانی در برابر جنایات صهیونیستی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح‌الله استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه واقعه کربلا و نقش حضرت زینب (س) در تبیین پیام عاشورا، این حادثه را نقطه عطفی در تاریخ اسلام دانست و افزود: در حقیقت خطبه‌ها و روشنگری‌های حضرت زینب(س) و اهل‌بیت (ع) موجب افشای چهره واقعی حکومت یزید شد.

حجت‌الاسلام سید محسن حسینی دیباجی گفت: اگر روشنگری‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، امکان تحریف واقعه مهم کربلا وجود داشت، پس از عاشورا، با وجود فشارها و فضای سنگین تبلیغاتی، حقیقت قیام امام حسین (ع) آشکار شد و همین مسئله زمینه آگاهی بخشی در جامعه آن زمان را فراهم کرد.

حجت الاسلام دیباجی ادامه داد: حادثه کربلا تنها یک رویداد تاریخی نیست بلکه جریانی ماندگار در بیداری انسان‌ها است که در طول تاریخ تداوم یافته و اکنون نیز می‌توان نشانه‌های آن را در آگاهی ملت‌ها نسبت به جنایت‌ها و رفتارهای قدرت‌های استکباری مشاهده کرد.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر در جهان اظهار کرد: در حال حاضر افکار عمومی جهان بیش از گذشته نسبت به ماهیت واقعی مستکبران و واقعیت رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها حساس شده و جنایت‌ها در غزه و علیه کودکان و بی گناهان، این واقعیت را آشکارتر کرده است.

دنیاطلبی و ضعف بصیرت دو عامل اصلی وقوع حادثه کربلا بود

فرمانده سپاه ناحیه اراک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دنیاگرایی و ناتوانی در تشخیص حق از باطل، از عوامل مهم وقوع حادثه کربلا و به شهادت رساندن امام حسین(ع) بود.

سرهنگ صابر حیدری افزود: نوع نگرش‌ها به واقعه عاشورا نباید صرفاً در حد یک مراسم سوگواری و عزاداری باقی بماند، بلکه باید به عنوان یک جریان عمیق فکری، فرهنگی و تمدنی مورد توجه قرار گیرد یعنی جریانی که هدف آن عبرت‌آموزی، بیداری و جلوگیری از تکرار خطاهای تاریخی در جامعه اسلامی است و چنانچه پیام و فلسفه آن مورد غفلت قرار گیرد در حق امام حسین(ع)، فلسفه قیام ایشان و هدف نهضت عاشورا جفا شده است.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با بیان اینکه زنده نگه داشتن محرم و صفر برای آن است که جامعه هر سال به بازخوانی این حادثه و چرایی وقوع آن بپردازد، گفت: بررسی تاریخ نشان می‌دهد که تنها پنجاه سال پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، جامعه‌ای که شاهد حضور مستقیم وحی و اهل‌بیت(ع) بود، به نقطه‌ای رسید که فرزند پیامبر(ص) را در کربلا به شهادت رساند، این اتفاق نشان‌دهنده انحراف تدریجی از مسیر اصلی و نیاز جدی به بصیرت است.

حیدری با تبیین دو عامل اساسی در وقوع حادثه عاشورا، تصریح کرد: نخست، دور شدن جامعه از معنویت واقعی به گونه ای که افراد با وجود عبادت، حقیقت دین را درک نمی‌کردند و سپس دنیا طلبی و وابستگی شدید به منافع مادی موجب شد برخی برای حفظ دنیای خود از حقیقت فاصله بگیرند.

وی ادامه داد: ضعف بصیرت دینی و سیاسی باعث شد بسیاری از افراد نتوانند میان حق و باطل تشخیص درست بدهند در نتیجه جامعه در معرض فریب و انحراف قرار گرفت.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با اشاره به فضای کوفه در آن دوران گفت: دشمنان با بهره‌گیری از عملیات روانی، تهدید و ایجاد رعب، مردم را دچار ترس کردند و شرایطی به وجود آوردند که حتی برخی از افراد برای حفظ جان و مال خود از یاری حق دست کشیدند.

حیدری با هشدار نسبت به تاکتیک های دشمنان امروزی افزود: اکنون نیز دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و جنگ نرم تلاش می‌کنند همان الگو را تکرار و با ایجاد ترس و ناامیدی، ملت‌ها را از مسیر ارزش‌ها و باورهای خود دور کنند که در مقابل این جنگ روانی، ملت‌ها به شدت نیازمند آگاهی و بصیرت هستند.

وی تصریح کرد: دنیا در ذات خود مذموم نیست، اما زمانی که انسان وابسته به دنیا شود و آخرت را فراموش کند، دچار انحراف می‌شود و همین وابستگی می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌های اشتباه و فاصله گرفتن از حقیقت باشد.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با اشاره به اهمیت انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان گفت: اکنون مهم‌ترین میدان تقابل، جنگ نرم و فرهنگی است و دشمن تلاش می‌کند ذهن و باور نسل جوان را هدف قرار دهد، در این شرایط، تقویت بصیرت و آگاهی نسل جدید یک ضرورت جدی است.

حیدری ادامه داد: برای انتقال صحیح فرهنگ عاشورا باید ابتدا گره‌های ذهنی نوجوانان و جوانان باز و شبهات آنان پاسخ داده شود چرا که بدون پاسخگویی به این نیاز، امکان انتقال عمیق این فرهنگ وجود نخواهد داشت.

وی افزود: محیط‌های فرهنگی همچون هیئات مذهبی، مساجد و تکایا نقش مهمی در این مسیر دارند و باید به عنوان پایگاه‌های اصلی انتقال پیام عاشورا فعالانه عمل کنند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک گفت: هدف نهایی این است که نسل جوان با درک درست از پیام عاشورا، در برابر انحرافات فکری و فرهنگی مقاوم شود و فرهنگ بصیرت، مقاومت و حق‌طلبی در جامعه به صورت پایدار نهادینه شود.

عاشورا مکتب جاودانه حق‌مداری در تاریخ است.

معاون تبلیغات اسلامی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد : قیام امام حسین(ع) پس از قرن‌ها همچنان زنده است و مهم‌ترین پیام آن، ایستادگی در برابر باطل و حرکت در مسیر حق است.

حجت‌الاسلام مجید احمدی افزود: قیام امام حسین(ع) پس از گذشت بیش از هزار و ۴۰۰ سال همچنان زنده و الهام‌بخش است و مکتب عاشورا و نهضت حسینی امروز نیز در میان مردم جاری و ساری است و دلیل این ماندگاری، حق‌مداری و ایستادگی در برابر باطل است.

وی ادامه داد: امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در پاسخ به سردرگمی برخی افراد در انتخاب مسیر حق یا باطل فرمودند «اِعرف الحق تَعرِف أهله»؛ یعنی اگر حق را بشناسی، اهل حق را نیز خواهی شناخت، امروز نیز در فضای رسانه‌ای و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت دقیق حق و ایستادگی در برابر آن هستیم.

حجت الاسلام احمدی با اشاره به نقش جامعه در دفاع از ارزش‌ها گفت: همان‌گونه که رزمندگان در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان با ایمان و استقامت در مسیر حق ایستادند، اکنون نیز مردم با آگاهی و بصیرت در برابر ظلم و باطل ایستادگی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه قیام امام حسین(ع) قبل و پس از عاشورا دارای پیام‌های عمیقی است، گفت: پیش از عاشورا خود امام حسین(ع) و یاران باوفایشان پیام حق‌طلبی را آشکار کردند و پس از آن نیز حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) با روشنگری و تبیین، تداوم بخش این مسیر بودند.

حجت الاسلام احمدی بیان کرد: خطبه‌های روشنگرانه حضرت زینب(س) در کوفه و شام، موجب بیداری افکار عمومی شد و اجازه ندادند پیام عاشورا در تاریخ محو شود.

وی تصریح کرد: اکنون نیز ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر ظلم و استکبار ایستاده‌اند و این مسیر تا تحقق وعده الهی و پیروزی نهایی حق بر باطل ادامه خواهد داشت.

عاشورا مکتب زنده عدالت‌خواهی در تاریخ است

کارشناس فرهنگی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فرهنگ عاشورا یک مکتب فکری زنده است که عدالت‌خواهی و ظلم‌ستیزی را در جهان ترویج می‌کند.

حجت‌الاسلام سعید پیرایش اظهار کرد: عاشورا از مهم‌ترین مقاطع تاریخ اسلام است که در آن امام حسین(ع) و یاران باوفایش در اوج غربت، مسیر احیای دین و حفظ ارزش‌های الهی را انتخاب کردند و با ایثار خون و جان خود، حقیقتی ماندگار در تاریخ بشریت رقم زدند.

کارشناس مذهبی با اشاره به فلسفه قیام امام حسین(ع) افزود: نهضت عاشورا بر پایه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت و هدف اصلی آن، اصلاح جامعه، مقابله با ظلم و جلوگیری از انحراف در مسیر اسلام بود که این قیام در واقع احیای دین و بازگرداندن جامعه به مسیر عدالت و حقیقت به شمار می‌رود.

این کارشناس فرهنگی و مذهبی ادامه داد: امام حسین(ع) با قیام خود نشان دادند که حفظ دین و ارزش‌های انسانی بدون فداکاری ممکن نیست و گاهی برای زنده ماندن حقیقت، باید از جان گذشت، این فرهنگ ایثار، در طول تاریخ الهام‌بخش ملت‌های آزاده بوده است.

حجت الاسلام پیرایش تصریح کرد: فرهنگ عاشورا یک مکتب فکری و فرهنگی زنده است که در آن مفاهیمی مانند عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ایستادگی در برابر باطل معنا پیدا می‌کند و همین ویژگی باعث ماندگاری آن در طول تاریخ شده است.

وی تصریح کرد: هر ملتی که با پیام عاشورا آشنا شود، در برابر ظلم و استکبار بیدارتر و مقاوم‌تر خواهد شد و باید اذعان کرد پیام عدالت خواهی از کربلا آغاز و اکنون در قالب فرهنگ مقاومت در جوامع مختلف ادامه دارد.

حجت الاسلام پیرایش افزود: حتی در سنت‌های برخی کشورهای غیر اسلامی، روز عاشورا به عنوان نماد ایستادگی و عدالت‌طلبی شناخته می‌شود و این نشان می‌دهد پیام کربلا محدود به جغرافیای خاصی نیست و ماهیتی جهانی دارد.

وی گفت: آیین‌های عزاداری، نذری دادن، سینه‌زنی و برگزاری مراسم محرم، علاوه بر حفظ سنت‌های دینی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده دارند و باید با دقت، نظم و عمق بیشتری حفظ و ترویج شوند.

این کارشناس فرهنگی و مذهبی تأکید کرد: جامعه‌ای که با فرهنگ عاشورا زندگی کند، در برابر ظلم منفعل نخواهد بود و همواره روحیه حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در آن زنده می‌ماند.