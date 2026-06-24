https://mehrnews.com/x3cqnC ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ کد مطلب 6870123 استانها مرکزی استانها مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۵۰ آیین شب عاشورای حسینی در شهر زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی خمین- در این آیین شب عاشورای حسینی در شهر زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6870123 کپی شد مطالب مرتبط آیین نخل گردانی در شهر کارچان مرکزی از کربلا تا قلب ایران؛ سرزمین آفتاب در سوگ باوفاترین کربلا حضور پرشور حسینی مردم دیار آفتاب در صد و پانزدهمین قرار عاشقی برچسبها خمین ماه محرم و صفر عاشورا
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