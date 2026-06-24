از کربلا تا قلب ایران؛ سرزمین آفتاب در سوگ باوفاترین کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ با فرو نشستنِ آفتابِ شکوه در برابرِ وفا، سرزمین آفتاب رنگ سیاه به تن کرد؛ جایی که نوای «حسینحسین» از کوی و برزن به گوش میرسد و بیش از دو هزار هیئت مذهبی، در پیوندی ناگسستنی میان «شورِ عزاداری» و «شعورِ بصیرت»، اراک و شهرهای استان را به میعادگاهِ عاشقانه با خاندان پیامبر (ص) بدل کردهاند.
در روز تاسوعا، خیابانهای دیار آفتاب نه تنها مسیرهای تردد، بلکه مسیرهای عبور از مکتب حق هستند، همزمان با برپایی مراسم، بیش از دو هزار هیئت مذهبی با صفوفی منظم و در عین حال پرشور، در دل شهرها و روستاها به حرکت درآمدهاند، از آیینهای اصیل نخلگردانی و علمگردانی گرفته تا صدای طبل و شیپور که در فضای شهر پیچیده، همگی گواهی بر این واقعیت دارند که اراک، امروز در غلیان عشق به ابوالفضل (ع) است.
شکوه حضور نسل نو؛ نگهبانان مکتب وفا
نقطه درخشان و چشمگیرِ این سال، حضور پررنگ و مقتدرانه نوجوانان و جوانان در میان عزاداران است.
این نسل که در میان انبوهِ سیاهپوشان، با چشمانی پر از بصیرت و دستانِ پر از ولایت، به سینه زنی و زنجیر زنی پرداختهاند، نشان دادند که مکتب عاشورا تنها یک روایت تاریخی نیست، بلکه میراثی زنده در رگهای نسلِ نو است و باید اذعان کرد حضور این جوانان در هیئتها، جلوهای خاص به مراسم بخشیده و پیامآور این حقیقت است که ایستادگی در برابر ظلم، از نسلها به نسلها منتقل میشود.
تدابیر امنیتی برای حفظ آرامشِ عزاداران
در کنار این شور و حال، پلیس راهور استان مرکزی نیز برای تأمین امنیت شرکتکنندگان و تسهیل تردد هیئتها، تمهیدات ویژهای را به اجرا درآورده است.
سرهنگ محمد پورشمس، با اشاره به اجرای محدودیتهای ترافیکی در مسیرهای اصلی اراک از جمله خیابانهای شهید رجایی، امام خمینی، بهشتی، شهید شیرودی و تمامی مسیرهای منتهی به مصلای بیتالمقدس، از شهروندان خواست با مأموران همکاری کنند.
وی همچنین با هشدار نسبت به رفتارهای پرخطر و غیرقانونی همچون «گلمالی پلاک و شیشهها»، بر رعایت نظم برای حفظ امنیتِ عزاداران تأکید کرد.
تلاقی خدمت و ارادت
در گوشه و کنارِ این صحنه بزرگ، نمادهای وفاداری به یاد سقای کربلا زنده میشوند، جایی که مردان و زنان با توزیع شربت و آب، یاد دستهای بریده علمدار را زنده میکنند و حرم امامزادگان، میزبان سیل خروشان ارادتمندان است، از بانوان و کودکان سیاهپوش گرفته تا مردانی که در تکایا و مساجد، بر خاکِ کربلا سر میگذارند، همگی در یک هدف مشترک ذوب شدهاند: ترویجِ الگوی تربیتی تاسوعا؛ یعنی ایستادگی بر حق و وفاداری به عهد است.
در اراک، پس از عبور هیئتها از دلِ خیابانها، همگی در مصلای بیتالمقدس گرد هم میآیند تا با نماز ظهر و عصر، این میعاد عزادارانه را با دعای خیر برای ظهور منجی عالم (عج) به پایان برسانند
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