سواحل جنوبی بوشهر تا اواخر امشب مواج است؛ افزایش شرجی در روزهای آینده

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم وزش باد نسبتا شدید روی دریا تا اواخر امشب، سواحل جنوبی استان مواج خواهد بود، همچنین از روز جمعه تا روز دوشنبه، غبار محلی و در برخی از ساعات وزش باد، پدیده های غالب در سطح استان و روی دریا پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه نیز شرجی و رطوبت بالای هوا در سطح استان به ویژه در نواحی ساحلی مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق و سواحل جنوبی تا اواخر امشب ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر، فردا در مناطق شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و در مناطق جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.