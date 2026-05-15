سواحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از ظهر تا عصر امروز (جمعه)، با وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی، سواحل استان بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، مواج خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه مجدداً از اواخر وقت فردا (شنبه)، سرعت وزش باد شمال غربی بر روی خلیج فارس به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت و با وزش آن تا روز دوشنبه، به تناوب در برخی ساعات سواحل و فراساحل استان مواج پیش بینی می شود.

وی گفت: در این مدت خیزش گرد و خاک محلی و نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی در برخی از ساعات وزش باد ، گرد و غبار و گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: وزش باد غالبا شمال غربی تا غربی،با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از ظهر تا عصر امروز در مناطق مرکزی و جنوبی ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا امروز در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل جنوبی ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتی متر و از امشب در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می شود.