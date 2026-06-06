تداوم وزش باد در استان بوشهر؛ دریا مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی تا امشب (شنبه)، دریا مواج خواهد بود، همچنین تا اوایل وقت امشب نیز وزش باد و خیزش گردوخاک، در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه با افزایش مجدد سرعت وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل جنوبی استان مواج خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی، امروز با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت، سواحل و فراساحل جنوبی تا امشب با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت؛ از بامداد فردا (یکشنبه) سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتی متر، در مناطق جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ در ابتدا گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر؛ فردا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.