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۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

دسته روی عاشقان حسینی روستای جانی میلک

دسته روی عاشقان حسینی روستای جانی میلک

هیرمند - عاشقان حسینی روستای جانی میلک در روز عاشورا عزاداری کردند.

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کد مطلب 6870397

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