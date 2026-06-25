https://mehrnews.com/x3cqvc ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ کد مطلب 6870397 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳ دسته روی عاشقان حسینی روستای جانی میلک هیرمند - عاشقان حسینی روستای جانی میلک در روز عاشورا عزاداری کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6870397 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم «حسین آباد» دلگان در شب صد و پانزدهم آستان خورشید در سوگ علمدار؛ مشهدالرضا (ع) یکپارچه در ماتم سقای کربلا علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان: قیام امام حسین(ع) مرز حق و باطل است برچسبها عاشورا شهرستان هیرمند ماه محرم و صفر
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